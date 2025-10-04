План "стены дронов" натолкнулся на реальность ЕС, – Politico
- Еврокомиссия предлагает создать "стену дронов" для защиты восточных стран ЕС от российских беспилотников, но проект сталкивается со спорами относительно стоимости и реалистичности.
- Страны, как Италия и Греция, призывают к выгоде для всего союза, тогда как прифронтовые государства считают проект полезным для сдерживания России.
Еврокомиссия продвигает идею создания "стены дронов" на восточном фланге, чтобы защититься от российских беспилотников. Однако еще до воплощения проект вызвал споры между странами ЕС.
Они касаются стоимости, названия и реалистичности замысла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Насколько реалистичным является воплощение "стены дронов"?
Европейская комиссия продвигает идею создания системы защиты от беспилотников, которую назвали "стеной дронов". Она должна охватить восточный фланг ЕС и включать радарные системы и ракеты-перехватчики для реагирования на российские беспилотники.
Впрочем, еще до реализации проект столкнулся с критикой. Некоторые страны считают инициативу логичным ответом на угрозу, тогда как другие ставят под сомнение ее стоимость и реалистичность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "идеальной стены не существует".
Но мы должны четко понимать: идеальной стены для Европы не существует, мы говорим о границе длиной 3000 километров. Считаете ли вы, что это вполне возможно? Ответ – нет,
– сказал лидер Франции.
Дополнительное напряжение вызывает вопрос финансирования, передает издание. Брюссель хочет использовать средства ЕС, но для этого нужно согласие всех стран.
Италия и Греция призвали, чтобы оборонные проекты приносили пользу всему союзу, а не только восточным странам.
Прифронтовые государства отмечают, что одного такого проекта будет недостаточно. В то же время считают, что инициатива поможет сдержать провокации России.
Примет ли участие Украина?
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что европейские страны должны совместно реагировать на провокации совместно реагировать на провокации России, в частности нарушение воздушного пространства БпЛА и самолетами.
Кроме того, Украина предлагает Польше и союзникам создать совместную систему противовоздушной защиты и обмениваться опытом борьбы.