Еврокомиссия продвигает идею создания "стены дронов" на восточном фланге, чтобы защититься от российских беспилотников. Однако еще до воплощения проект вызвал споры между странами ЕС.

Они касаются стоимости, названия и реалистичности замысла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Дроны снова препятствовали работе аэропорта в Германии: там перекрывали взлетные полосы

Насколько реалистичным является воплощение "стены дронов"?

Европейская комиссия продвигает идею создания системы защиты от беспилотников, которую назвали "стеной дронов". Она должна охватить восточный фланг ЕС и включать радарные системы и ракеты-перехватчики для реагирования на российские беспилотники.

Впрочем, еще до реализации проект столкнулся с критикой. Некоторые страны считают инициативу логичным ответом на угрозу, тогда как другие ставят под сомнение ее стоимость и реалистичность.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "идеальной стены не существует".

Но мы должны четко понимать: идеальной стены для Европы не существует, мы говорим о границе длиной 3000 километров. Считаете ли вы, что это вполне возможно? Ответ – нет,

– сказал лидер Франции.

Дополнительное напряжение вызывает вопрос финансирования, передает издание. Брюссель хочет использовать средства ЕС, но для этого нужно согласие всех стран.

Италия и Греция призвали, чтобы оборонные проекты приносили пользу всему союзу, а не только восточным странам.

Прифронтовые государства отмечают, что одного такого проекта будет недостаточно. В то же время считают, что инициатива поможет сдержать провокации России.

Примет ли участие Украина?