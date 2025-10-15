Западные СМИ распространили слухи об отставке Виткоффа: спецпредставитель США остро отреагировал
- Middle East Eye сообщило, что Стив Уиткофф якобы планирует уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе.
- Сам Стив Уиткофф опроверг эти слухи, назвав их фейком и заявил, что продолжает работать в администрации США.
В медиа появились сообщения о том, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф якобы планирует уйти в отставку со своей должности.
Впрочем, такая информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Middle East Eye і публикацию самого спецпосланника в соцсети Х.
Какие слухи распространили относительно Виткоффа?
Британское издание Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника обнародовало публикацию во вторник, 14 октября, в которой говорится, что Стив Уиткофф якобы прекратит работать в администрации Дональда Трампа.
Причиной такого "решения" собеседники назвали желание американского чиновника сосредоточиться на собственном бизнесе, а также обосновали это изнурительным графиком челночной дипломатии на Ближнем Востоке.
Уиткофф опроверг подобные сообщения
Спецпредставитель США отметил, что обнародованные в СМИ слухи абсолютно не соответствуют действительности, и являются фейком, который нужно опровергнуть.
Я часто задаю себе вопрос, откуда эти так называемые "журналисты" берут подобную смехотворную чушь. Я вовлечен в мирный процесс как никогда раньше и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов,
– заявил он.
Такие слухи возникают не впервые
The Times of Israel со ссылкой на одного из американских чиновников сообщало, что Стив Уиткофф может уйти в отставку со своей должности до конца 2025 года, если удастся заключить соглашение о мире в Секторе Газа.
Еще ранее Politico сообщало, что многие американские, украинские и европейские чиновники недовольны стилем работы Стива Уиткоффа, поскольку он неоднократно приводил к недоразумениям с Россией.
Интересно, что в Bild до этого писали, что Стив Уиткофф мог ввести в заблуждение Дональда Трампа и союзников относительно намерений Владимира Путина. Такая информация появилась после их встречи в Москве в начале августа.