У медіа з'явилися повідомлення про те, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф начебто планує піти у відставку зі своєї посади.

Утім, така інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Middle East Eye і публікацію самого спецпосланця у соцмережі Х.

Які чутки поширили щодо Віткоффа?

Британське видання Middle East Eye з посиланням на два неназваних джерела оприлюднило публікацію у вівторок, 14 жовтня, у якій ідеться, що Стів Віткофф нібито припинить працювати в адміністрації Дональда Трампа.

Причиною такого "рішення" співрозмовники назвали бажання американського чиновника зосередитися на власному бізнесі, а також обгрунтували це виснажливим графіком човникової дипломатії на Близькому Сході.

Віткофф заперечив подібні повідомлення

Спецпредставник США наголосив, що оприлюднені у ЗМІ чутки абсолютно не відповідають дійсності, і є фейком, який потрібно спростувати.

Я часто ставлю собі питання, звідки ці так звані "журналісти" беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів,

– заявив він.

Такі чутки виникають не вперше