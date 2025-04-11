В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом, но не прогнозируют "прорывных результатов"

Дмитрий Пеков подтвердил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф действительно встретится с российским президентом. Однако пресс-секретарь Путина отметил, что не прогнозирует от этих переговоров "прорывных результатов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Трамп дал Путину время на перемирие до конца апреля, – Axios о визите Уиткоффа в Москву

Как прокомментировал Песков встречу Путина и Уиткоффа

Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам прихвостня российского диктатора, политики обсудят "украинское урегулирование".

Чиновник Кремля также отметил, что тайминга во встрече Уиткоффа и Путина не предусмотрено

Час, два, три, четыре. Столько сколько нужно президенту Путину,

– сказал Песков.

Он также отметил, что во время разговора может быть затронута тема возможной встречи Путина и Трампа. Отдельно Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Путина с Уиткоффом является возможностью для России "передать свои беспокойства Трампу".

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Россию ожидать не стоит. Тем не менее он сказал, что РФ и США "продолжают скрупулезную работу", и стороны "доводят свои позиции друг до друга".

К слову, ранее журналисты издания Axios отметили, что Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву, чтобы узнать истинное отношение России к миру. В издании писали, что президент США разочарован, что проведенные переговоры пока не имели прогресса.