В Кремле подтвердили встречу Путина с Уиткоффом, но не прогнозируют "прорывных результатов"
- Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить, в частности, "украинское урегулирование".
- Встреча не имеет определенного времени и может содержать обсуждение возможной встречи Путина и Трампа. По словам Пескова, "прорывных результатов" этих переговоров не ожидается.
- Песков отметил, что Россия планирует передать свои беспокойства Трампу и РФ и США "продолжают скрупулезную работу над своими позициями".
Дмитрий Пеков подтвердил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф действительно встретится с российским президентом. Однако пресс-секретарь Путина отметил, что не прогнозирует от этих переговоров "прорывных результатов".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как прокомментировал Песков встречу Путина и Уиткоффа
Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам прихвостня российского диктатора, политики обсудят "украинское урегулирование".
Чиновник Кремля также отметил, что тайминга во встрече Уиткоффа и Путина не предусмотрено
Час, два, три, четыре. Столько сколько нужно президенту Путину,
– сказал Песков.
Он также отметил, что во время разговора может быть затронута тема возможной встречи Путина и Трампа. Отдельно Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Путина с Уиткоффом является возможностью для России "передать свои беспокойства Трампу".
В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Россию ожидать не стоит. Тем не менее он сказал, что РФ и США "продолжают скрупулезную работу", и стороны "доводят свои позиции друг до друга".
К слову, ранее журналисты издания Axios отметили, что Дональд Трамп отправил Стива Уиткоффа в Москву, чтобы узнать истинное отношение России к миру. В издании писали, что президент США разочарован, что проведенные переговоры пока не имели прогресса.