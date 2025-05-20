Правительство Норвегии впервые в истории утвердило Стратегию нацбезопасности: Россия – долгосрочная угроза
- Правительство Норвегии впервые утвердило Стратегию нацбезопасности, назвав Россию долгосрочной угрозой, на которую следует реагировать через сдерживание и оборону.
- Стратегия определяет три приоритета: усиление обороноспособности, повышение устойчивости к гибридным угрозам, и экономическая безопасность, в частности уменьшение зависимости от Китая.
Правительство Норвегии впервые в истории утвердило Стратегию национальной безопасности. В этом документе Россию назвали "постоянной и долгосрочной угрозой", на которую следует реагировать исключительно через сдерживание, оборону и жесткий контроль.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
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В чем заключается стратегия нацбезопасности Норвегии
Согласно Стратегии национальной безопасности Норвегии, возможность диалога или "перезагрузки" отношений с Россией исключена.
По оценке правительства, война в Украине стала решающим фактором переосмысления оборонной политики страны. Поддержка Киева рассматривается как вклад в общеевропейскую безопасность. В то же время в правительстве Норвегии подчеркнули, что результат этой войны будет иметь далеко идущие последствия не только для Украины, но и для всей архитектуры безопасности в Европе.
Стратегия определяет три ключевых приоритета:
- Усиление обороноспособности. В ответ на рост риска войны на континенте Норвегия планирует ускоренное укрепление своих вооруженных сил, расширение сотрудничества в рамках НАТО и готовность к возможным боевым действиям, частности в Арктическом регионе.
- Повышение устойчивости к гибридным угрозам. Среди основных задач – защита критической инфраструктуры, противодействие дезинформации, терроризма и радикализации, а также повышение осведомленности граждан о чрезвычайных ситуациях. Особое внимание также уделено защите демократических процессов накануне парламентских выборов 8 сентября 2025 года.
- Экономическая безопасность. Осло стремится сохранить открытую, но защищенную экономику, постепенно уменьшая зависимость от недружественных стран, в частности Китая. Среди приоритетов – контроль иностранных инвестиций, развитие критических технологий, поддержка стратегических отраслей и обеспечение стабильного энергоснабжения Европе с учетом вызовов безопасности.
В документе правительство назвало Китай системным вызовом для международного порядка. Его экономическая экспансия и поддержка России рассматриваются как факторы, подрывающие глобальную стабильность. Стратегия предусматривает постепенное сокращение зависимости от китайских технологий, капитала и экспертизы в чувствительных секторах.
Таким образом, Норвегия впервые официально формулирует политику в отношении России в терминах "сдерживания и контроля", окончательно отбросив иллюзии относительно возможности диалога. Стратегия также свидетельствует о намерении Осло активнее участвовать в формировании общей европейской оборонной политики и инициатив по безопасности в Северной Европе.
К слову, недавно в Норвегии также подтвердили передачу Украине всех обещанных F-16. Министр обороны Туре Сандвик заявил, что в Украину уже была доставлена часть самолетов, а остальные будут переданы в течение 2025 года.