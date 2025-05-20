Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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У чому полягає стратегія нацбезпеки Норвегії

Згідно зі Стратегією національної безпеки Норвегії, можливість діалогу або "перезавантаження" відносин з Росією виключено.

За оцінкою уряду, війна в Україні стала вирішальним чинником переосмислення оборонної політики країни. Підтримка Києва розглядається як внесок у загальноєвропейську безпеку. Водночас в уряді Норвегії підкреслили, що результат цієї війни матиме далекосяжні наслідки не лише для України, а й для всієї архітектури безпеки в Європі.

Стратегія визначає три ключові пріоритети:

Посилення обороноздатності. У відповідь на зростання ризику війни на континенті Норвегія планує прискорене зміцнення своїх збройних сил, розширення співпраці в межах НАТО та готовність до можливих бойових дій, зокрема в Арктичному регіоні.



У відповідь на зростання ризику війни на континенті Норвегія планує прискорене зміцнення своїх збройних сил, розширення співпраці в межах НАТО та готовність до можливих бойових дій, зокрема в Арктичному регіоні. Підвищення стійкості до гібридних загроз. Серед основних завдань – захист критичної інфраструктури, протидія дезінформації, тероризму та радикалізації, а також підвищення обізнаності громадян щодо надзвичайних ситуацій. Особливу увагу також приділено захисту демократичних процесів напередодні парламентських виборів 8 вересня 2025 року.



Серед основних завдань – захист критичної інфраструктури, протидія дезінформації, тероризму та радикалізації, а також підвищення обізнаності громадян щодо надзвичайних ситуацій. Особливу увагу також приділено захисту демократичних процесів напередодні парламентських виборів 8 вересня 2025 року. Економічна безпека. Осло прагне зберегти відкриту, але захищену економіку, поступово зменшуючи залежність від недружніх країн, зокрема Китаю. Серед пріоритетів – контроль іноземних інвестицій, розвиток критичних технологій, підтримка стратегічних галузей та гарантування стабільного енергопостачання Європі з урахуванням безпекових викликів.

У документі уряд назвав Китай системним викликом для міжнародного порядку. Його економічна експансія та підтримка Росії розглядаються як чинники, що підривають глобальну стабільність. Стратегія передбачає поступове скорочення залежності від китайських технологій, капіталу та експертизи у чутливих секторах.

Таким чином, Норвегія вперше офіційно формулює політику щодо Росії в термінах "стримування й контроль", остаточно відкинувши ілюзії щодо можливості діалогу. Стратегія також засвідчує намір Осло активніше долучатися до формування спільної європейської оборонної політики та безпекових ініціатив у Північній Європі.

До слова, нещодавно в Норвегії також підтвердили передачу Україні усіх обіцяних F-16. Міністр оборони Туре Сандвік заявив, що в Україну вже була доставлена частина літаків, а решта буде передана протягом 2025 року.