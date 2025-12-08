Не определяющая для политики Трампа: дипломат разобрал новую стратегию нацбезопасности США

Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. Этот документ содержательный и противоречивый. На него не стоит опираться, как на оценку стратегического видения того, что будет происходить с США в период президентства Трампа.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник директора Национального института стратегических исследований, дипломат Андрей Веселовский, добавив, что из всего в документе точно останется усиленное внимание США к Западному полушарию.

Какие недостатки имеет документ?

Отличие новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов от предыдущей, как пояснил дипломат, заключается в том, что серьезные сложные слова относительно основных соперников США там не употребляются. Ранее они напрямую указывались и соперниками, и врагами (Китай, Россия). Сейчас этого нет, тон более примирительный.

Понятно, что у США нет таких сил, которые были 15 – 20 лет назад по сравнению с другими странами. Китай практически сравнялся по своим экономическим возможностям с Соединенными Штатами. А Россия заняла фашистскую идеологию и против таких ее действия у США почему-то не находится ума бороться,

– заметил Веселовский.

Украина не определяется для США как друг, союзник. Одновременно с этим и Европа тоже не является партнером. Это дипломат назвал недостатками, однако отметил, что на бумаге отмечается одно, а в жизни ситуация несколько иная.

Если посмотреть на торговый баланс, то оказывается, что экспорт Европы в США больше, чем импорт. Это означает, что у европейцев производятся лучшие товары и больше продукции, которая нужна американцам,

– рассказал Веселовский.

Дипломат подытожил, что не стоит забывать, что без европейской помощи противостоять ни России, ни Китаю у США сил и умения не будет. Если это соперники и Вашингтон хочет иметь большее влияние, чем эти государства, то ему, со слов Веселовского, следует обязательно опираться на Европу. В целом представленный Белым домом документ больше идеологический, чем фактический.

Новая стратегия нацбезопасности США: что там еще указывается?