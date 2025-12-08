Не определяющая для политики Трампа: дипломат разобрал новую стратегию нацбезопасности США
- США представили обновленную стратегию своей нацбезопасности, которая имеет примирительный тон в отношении основных соперников, таких как Китай и Россия.
- Дипломат Андрей Веселовский отметил, что документ является больше идеологическим, чем фактическим, и США должны опираться на Европу для того, чтобы иметь большее влияние, чем эти страны.
Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. Этот документ содержательный и противоречивый. На него не стоит опираться, как на оценку стратегического видения того, что будет происходить с США в период президентства Трампа.
Об этом в эфире 24 Канала отметил советник директора Национального института стратегических исследований, дипломат Андрей Веселовский, добавив, что из всего в документе точно останется усиленное внимание США к Западному полушарию.
Смотрите также США сейчас хуже относятся к Европе, чем к России, – политолог объяснил парадокс
Какие недостатки имеет документ?
Отличие новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов от предыдущей, как пояснил дипломат, заключается в том, что серьезные сложные слова относительно основных соперников США там не употребляются. Ранее они напрямую указывались и соперниками, и врагами (Китай, Россия). Сейчас этого нет, тон более примирительный.
Понятно, что у США нет таких сил, которые были 15 – 20 лет назад по сравнению с другими странами. Китай практически сравнялся по своим экономическим возможностям с Соединенными Штатами. А Россия заняла фашистскую идеологию и против таких ее действия у США почему-то не находится ума бороться,
– заметил Веселовский.
Украина не определяется для США как друг, союзник. Одновременно с этим и Европа тоже не является партнером. Это дипломат назвал недостатками, однако отметил, что на бумаге отмечается одно, а в жизни ситуация несколько иная.
Если посмотреть на торговый баланс, то оказывается, что экспорт Европы в США больше, чем импорт. Это означает, что у европейцев производятся лучшие товары и больше продукции, которая нужна американцам,
– рассказал Веселовский.
Дипломат подытожил, что не стоит забывать, что без европейской помощи противостоять ни России, ни Китаю у США сил и умения не будет. Если это соперники и Вашингтон хочет иметь большее влияние, чем эти государства, то ему, со слов Веселовского, следует обязательно опираться на Европу. В целом представленный Белым домом документ больше идеологический, чем фактический.
Новая стратегия нацбезопасности США: что там еще указывается?
В документе в частности указано, что период, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, завершился. Среди многих партнеров США есть десятки развитых стран. Поэтому Штаты считают, что они должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и приложить больше усилий к обеспечению коллективной обороны.
В стратегии прописано, что действующий президент США Дональд Трамп обязал страны НАТО выделять из своих бюджетов 5% ВВП на оборонную сферу. При таких условиях Соединенные Штаты смогут лучше противодействовать внешним угрозам.
Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что документ содержит устаревшие идеи, в частности относительно того, что более сильные страны имеют больше прав. Это в определенной степени оправдывает нынешнюю политику России. Огрызко отметил, что новая стратегия нацбезопасности США – это слом основ, на которых держался мир на протяжении последних 70 лет.