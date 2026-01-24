Китай больше не главная угроза: Пентагон опубликовал новую "Стратегию национальной обороны"

Пентагон обнародовал обновленную "Стратегию национальной обороны". Соединенные Штаты существенно пересматривают свои приоритеты в сфере безопасности.

США продолжают следовать доктрине Монро. Такой вывод можно сделать на основе документа.

Что предусматривает новая "Стратегия национальной обороны"?

Согласно документу, Вашингтон делает акцент прежде всего на защите собственной территории и Западного полушария. В фокусе внимания – безопасность континентальной части США, а также стратегически важных регионов, в частности Панамского канала, Гренландии и Мексиканского залива. На этом фоне оценка угрозы со стороны Китая заметно смягчена.

В вопросе Украины Пентагон прямо указывает, что ключевую роль в поддержке Киева должны играть европейские государства, ведь именно для них безопасность Украины является критически важной, учитывая региональные риски.

Россию в стратегии характеризуют как "устойчивую, но управляемую угрозу" для восточного фланга НАТО. В документе отмечается, что Москва сталкивается с серьезными демографическими и экономическими проблемами, однако в то же время сохраняет значительные военные и промышленные резервы, а также настроена на ведение длительной войны.

Китай больше не определяется как главный вызов для США, однако его сдерживание будет оставаться среди задач американской политики – через дипломатические инструменты и укрепление оборонных возможностей в Тихоокеанском регионе.

