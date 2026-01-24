Китай больше не главная угроза: Пентагон опубликовал новую "Стратегию национальной обороны"
- Новая "Стратегия национальной обороны" США сосредоточена на защите территории США и Западного полушария, в частности стратегических регионов.
- Китай больше не определяется как главная угроза, но его сдерживание будет оставаться важной задачей через дипломатию и укрепление оборонных возможностей.
Пентагон обнародовал обновленную "Стратегию национальной обороны". Соединенные Штаты существенно пересматривают свои приоритеты в сфере безопасности.
США продолжают следовать доктрине Монро. Такой вывод можно сделать на основе документа.
Смотрите также На прошлогодних зимних учениях НАТО финнов просили не бить американцев, – Times
Что предусматривает новая "Стратегия национальной обороны"?
Согласно документу, Вашингтон делает акцент прежде всего на защите собственной территории и Западного полушария. В фокусе внимания – безопасность континентальной части США, а также стратегически важных регионов, в частности Панамского канала, Гренландии и Мексиканского залива. На этом фоне оценка угрозы со стороны Китая заметно смягчена.
В вопросе Украины Пентагон прямо указывает, что ключевую роль в поддержке Киева должны играть европейские государства, ведь именно для них безопасность Украины является критически важной, учитывая региональные риски.
Россию в стратегии характеризуют как "устойчивую, но управляемую угрозу" для восточного фланга НАТО. В документе отмечается, что Москва сталкивается с серьезными демографическими и экономическими проблемами, однако в то же время сохраняет значительные военные и промышленные резервы, а также настроена на ведение длительной войны.
Китай больше не определяется как главный вызов для США, однако его сдерживание будет оставаться среди задач американской политики – через дипломатические инструменты и укрепление оборонных возможностей в Тихоокеанском регионе.
США могут готовить госпереворот в одной из стран до конца 2026 года
Администрация Дональда Трампа планирует сменить режим на Кубе. США не планируют военную операцию и рассматривают возможность "переманить" кого-то из кубинского правительства на свою сторону.
В Белом доме считают, что кубинская экономика находится на грани коллапса, а правительство, управляющее страной почти семьдесят лет, стало особенно уязвимым после потери поддержки со стороны Венесуэлы.