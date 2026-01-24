США продовжують наслідувати доктрину Монро. Такий висновок можна зробити на основі документа.

Що передбачає нова "Стратегія національної оборони"?

Згідно з документом, Вашингтон робить акцент передусім на захисті власної території та Західної півкулі. У фокусі уваги – безпека континентальної частини США, а також стратегічно важливих регіонів, зокрема Панамського каналу, Гренландії та Мексиканської затоки. На цьому тлі оцінка загрози з боку Китаю помітно пом’якшена.

У питанні України Пентагон прямо вказує, що ключову роль у підтримці Києва мають відігравати європейські держави, адже саме для них безпека України є критично важливою з огляду на регіональні ризики.

Росію в стратегії характеризують як "стійку, але керовану загрозу" для східного флангу НАТО. У документі наголошується, що Москва стикається з серйозними демографічними та економічними проблемами, однак водночас зберігає значні військові й промислові резерви, а також налаштована на ведення тривалої війни.

Китай більше не визначається як головний виклик для США, проте його стримування залишатиметься серед завдань американської політики – через дипломатичні інструменти та зміцнення оборонних спроможностей у Тихоокеанському регіоні.

