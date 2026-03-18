На базе ВВС США произошла стрельба: один военный погиб
- На авиабазе Киртленд в Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий, а другой получил ранения.
- Управление специальных расследований ВВС США говорит, что угрозы для гражданского населения нет.
В США на военной базе произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий. Еще один получил ранения и был госпитализирован.
Инцидент произошел на авиабазе Киртленд в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военных чиновников США.
Смотрите также В США скорая вместо смертельно раненого мужчины забрала полицейскую с "приступом паники"
Что известно об инциденте?
В США на территории военно-воздушной базы Киртленд, расположенной в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, 17 марта произошла стрельба. В результате инцидента погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.
Как сообщают американские медиа со ссылкой на военных, стрельба произошла около 2 часов ночи возле одного из входов на базу. Один из военных погиб на месте, другого с ранением руки доставили в больницу.
В ВВС США пока не раскрывают личности погибшего и раненого. Также официальные представители отказались сообщать детали инцидента, в частности относительно возможного стрелка.
По предварительной информации, стрельба могла произойти после преследования за пределами базы. В то же время военные отметили, что этот случай не связан с террористической атакой или проникновением посторонних лиц на территорию объекта.
Расследованием инцидента занимается Управление специальных расследований ВВС США. К проверке также привлечена местная полиция Альбукерке, которая пока не разыскивает подозреваемых. Военные подчеркивают, что угрозы для гражданского населения нет, а ситуация находится под контролем.
Стрельба в США: последние случаи
В Мичигане произошла стрельба в еврейской школе после того, как нападавший протаранил здание автомобилем. Стрелок мертв, охрана синагоги вступила в перестрелку, эвакуировав детей, и никто не пострадал.
Американское консульство в Торонто обстреляли утром 10 марта, пострадавших из-за этого нет. Следователи обнаружили следы от пуль на здании, расследование продолжается, информации о подозреваемом нет.
В Остине, Техас, мужчина, одетый в худи с надписью "Собственность Аллаха" и флагом Ирана, открыл стрельбу, в результате чего погибли 2 человека и пострадали 14. Стрелка, Ндиагу Дианя, ликвидировали полицейские, его проверяют на связь с терроризмом, а также изучают возможные психологические проблемы мужчины.