На базе ВВС США произошла стрельба: один военный погиб

В США на военной базе произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий. Еще один получил ранения и был госпитализирован.

Инцидент произошел на авиабазе Киртленд в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военных чиновников США.

Смотрите также В США скорая вместо смертельно раненого мужчины забрала полицейскую с "приступом паники"

Что известно об инциденте?

В США на территории военно-воздушной базы Киртленд, расположенной в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, 17 марта произошла стрельба. В результате инцидента погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Как сообщают американские медиа со ссылкой на военных, стрельба произошла около 2 часов ночи возле одного из входов на базу. Один из военных погиб на месте, другого с ранением руки доставили в больницу.

В ВВС США пока не раскрывают личности погибшего и раненого. Также официальные представители отказались сообщать детали инцидента, в частности относительно возможного стрелка.

По предварительной информации, стрельба могла произойти после преследования за пределами базы. В то же время военные отметили, что этот случай не связан с террористической атакой или проникновением посторонних лиц на территорию объекта.

Расследованием инцидента занимается Управление специальных расследований ВВС США. К проверке также привлечена местная полиция Альбукерке, которая пока не разыскивает подозреваемых. Военные подчеркивают, что угрозы для гражданского населения нет, а ситуация находится под контролем.

Стрельба в США: последние случаи