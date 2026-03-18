Інцидент стався на авіабазі Кіртленд у штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на військових чиновників США.

Що відомо про інцидент?

У США на території військово-повітряної бази Кіртленд, що розташована в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, 17 березня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Як повідомляють американські медіа з посиланням на військових, стрілянина сталася близько 2-ї години ночі біля одного з входів на базу. Один із військових загинув на місці, іншого з пораненням руки доправили до лікарні.

У ВПС США поки не розкривають особи загиблого та пораненого. Також офіційні представники відмовилися повідомляти деталі інциденту, зокрема щодо можливого стрільця.

За попередньою інформацією, стрілянина могла статися після переслідування за межами бази. Водночас військові наголосили, що цей випадок не пов’язаний із терористичною атакою або проникненням сторонніх осіб на територію об’єкта.

Розслідуванням інциденту займається Управління спеціальних розслідувань ВПС США. До перевірки також залучена місцева поліція Альбукерке, яка наразі не розшукує підозрюваних. Військові підкреслюють, що загрози для цивільного населення немає, а ситуація перебуває під контролем.

