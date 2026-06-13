США не лише поступово знімають з себе обов'язки захищати Європу, але й заважають їй робити це самостійно. На це вказують останні дії адміністрації Трампа, пише Politico.

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Як США "вставляють палиці в колеса" європейської оборони?

Цього року США вирішили вивести 5000 своїх військових з Німеччини і скасували розгортання в країні батальйону з Tomahawk. Окрім того, американці зменшили свій внесок у НАТО у вигляді бомбардувальників, винищувачів, есмінців, підводних човнів та інших сил, які потрібні для швидкого реагування у разі війни або кризи.

Пентагон пояснив ці кроки нібито потребою "перебалансування" внесків Європи та США в оборону континенту.

Однак новина про те, що США відмовилися продати Німеччині ракети Tomahawk, показує набагато тривожнішу реальність: Вашингтон не лише припиняє розміщувати в Європі системи далекого високоточного ураження – він також відмовляє союзникам у можливості самостійно озброюватися такими системами, побоюючись реакції Росії.

Чому США не хочуть продавати Європі ракети Tomahawk?

США фактично починають роз'єднувати власну безпеку з безпекою Європи.

Питання "роз'єднання" не вперше виникає в трансатлантичних відносинах. Такі побоювання з'явилися ще наприкінці 1950-х, коли СРСР отримав ракети, які вже могли уражати територію США.

Наступна хвиля напруги була в 1970-х, коли Радянський Союз розгорнув ракети SS-20. Вони могли бити по всій Європі, але не досягали США. Через це Європа відчула, що ризики для неї вищі, ніж для Америки.

Тоді канцлер Західної Німеччини Гельмут Шмідт закликав НАТО відповісти. У 1979 році союз вирішив розмістити в Європі американські далекобійні ядерні ракети, які могли уражати цілі в СРСР.

Одночасно НАТО пропонувало Радянському Союзу домовитися про обмеження таких озброєнь. До 1987 року в Європі вже були розміщені сотні таких ракет.

Це зрештою привело до угоди між США і СРСР про повну ліквідацію ракет середньої дальності (500 – 5000 кілометрів). Під заборону потрапили і радянські SS-20, і американські ракети Pershing II та наземні крилаті ракети.

Цей договір діяв понад 30 років. Але у 2019 році США вийшли з нього, пояснивши це тим, що Росія порушує його умови.

Відтоді країни НАТО обговорюють потребу в нових далекобійних ракетах для стримування Росії. План розміщення Tomahawk у Німеччині мав тимчасово закрити цю прогалину, поки Європа не розробить власні системи.

Наразі європейські проєкти ще далекі від завершення. Тим часом відмова США від продажу Tomahawk фактично знову відкриває серйозну "дірку" в системі стримування НАТО.

Пентагон, схоже, більше турбує реакція Росії, ніж безпека країн НАТО.

США звинувачують Європу у тому, що вона занадто залежна від них. Однак коли та намагається взяти більше відповідальності за власну оборону – навіть купуючи американську зброю – Вашингтон каже "ні".

Роз'єднання не означає, що Європа залишиться без захисту. Це означає, що безпека Європи та США більше не розглядається як єдине ціле. Вашингтон може більше не вважати кризу, що загрожує Варшаві чи Таллінну, прямою загрозою для США. А це – кінець інтегрованої системи стримування, яка забезпечувала мир останні 80 років,

– йдеться у статті Politico.