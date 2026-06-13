США не только постепенно снимают с себя обязательства по защите Европы, но и мешают ей делать это самостоятельно. На это указывают последние действия администрации Трампа, пишет Politico.

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Как США "вставляют палки в колеса" европейской обороны?

В этом году США решили вывести 5000 своих военных из Германии и отменили развертывание в стране батальона с Tomahawk. Кроме того, американцы сократили свой вклад в НАТО в виде бомбардировщиков, истребителей, эсминцев, подводных лодок и других сил, необходимых для быстрого реагирования в случае войны или кризиса.

Пентагон объяснил эти шаги якобы необходимостью "перебалансировки" вкладов Европы и США в оборону континента.

Однако новость о том, что США отказались продать Германии ракеты Tomahawk, показывает гораздо более тревожную реальность: Вашингтон не только прекращает размещать в Европе системы дальнего высокоточного поражения – он также лишает союзников возможности самостоятельно вооружаться такими системами, опасаясь реакции России.

Почему США не хотят продавать Европе ракеты Tomahawk?

США фактически начинают отделять собственную безопасность от безопасности Европы.

Вопрос "разъединения" не впервые возникает в трансатлантических отношениях. Такие опасения появились еще в конце 1950-х, когда СССР получил ракеты, которые уже могли поражать территорию США.

Следующая волна напряженности была в 1970-х, когда Советский Союз развернул ракеты SS-20. Они могли поражать всю Европу, но не достигали США. Из-за этого Европа почувствовала, что риски для нее выше, чем для Америки.

Тогда канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт призвал НАТО ответить. В 1979 году альянс решил разместить в Европе американские дальнобойные ядерные ракеты, которые могли поражать цели в СССР.

Одновременно НАТО предлагало Советскому Союзу договориться об ограничении таких вооружений. К 1987 году в Европе уже были размещены сотни таких ракет.

Это в конечном итоге привело к соглашению между США и СССР о полной ликвидации ракет средней дальности (500 – 5000 километров). Под запрет попали и советские SS-20, и американские ракеты Pershing II, и наземные крылатые ракеты.

Этот договор действовал более 30 лет. Но в 2019 году США вышли из него, объяснив это тем, что Россия нарушает его условия.

С тех пор страны НАТО обсуждают необходимость новых дальнобойных ракет для сдерживания России. План размещения Tomahawk в Германии должен был временно закрыть этот пробел, пока Европа не разработает собственные системы.

На данный момент европейские проекты еще далеки от завершения. Между тем отказ США от продажи "Томагавков" фактически вновь открывает серьезную "дыру" в системе сдерживания НАТО.

Пентагон, похоже, больше беспокоит реакция России, чем безопасность стран НАТО.

США обвиняют Европу в том, что она слишком зависима от них. Однако когда та пытается взять на себя больше ответственности за собственную оборону – даже покупая американское оружие – Вашингтон говорит "нет".

Разобщенность не означает, что Европа останется без защиты. Это означает, что безопасность Европы и США больше не рассматривается как единое целое. Вашингтон может больше не считать кризис, угрожающий Варшаве или Таллинну, прямой угрозой для США. А это — конец интегрированной системы сдерживания, которая обеспечивала мир последние 80 лет,

– говорится в статье Politico.