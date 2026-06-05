Рішення загрожує послабленням оборонних можливостей Європи та може стати частиною ширшого скорочення ролі США в НАТО. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

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Чи справді Німеччина може лишитися без Tomahawk?

За словами чиновників Америки та Європи, американська сторона побоюється, що поява далекобійних високоточних ракет у Німеччині може спровокувати жорстку реакцію Кремля. Саме ці ризики стали однією з причин перегляду рішення, яке було погоджене ще за президентства Джо Байдена.

Якщо плани остаточно скасують, Німеччина втратить важливий елемент оборонної стратегії, який мав посилити стримування Росії на східному фланзі НАТО.

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Питання Tomahawk не є окремим випадком. За даними журналістів, Вашингтон уже переглядає низку зобов'язань перед Альянсом. Зокрема, йдеться про:

скорочення кількості американських винищувачів у структурі НАТО;

зменшення кількості безпілотників;

скорочення морських сил;

перегляд планів розміщення додаткових американських військ у Європі;

зменшення військової присутності в Німеччині.

Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич нещодавно заявив, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Європа може активізуватися зараз і найближчим часом. Сполучені Штати переорієнтовують свої сили та можливості в інших регіонах,

– заявив генерал.

Чому США можуть відмовитися від Tomahawk для Німеччини?

Окрім побоювань щодо реакції Росії, у Вашингтоні є й інша проблема – дефіцит власних ракетних запасів. Під час нещодавнього конфлікту на Близькому Сході американські війська використали значну кількість ракет Tomahawk та Patriot.

Міністр оборони США Піт Гегсет визнав, що для відновлення запасів знадобляться місяці або навіть роки. Саме тому американське керівництво дедалі обережніше ставиться до нових закордонних розгортань далекобійних систем озброєння.

Для Німеччини можливе скасування програми стало б серйозним ударом. Канцлер Фрідріх Мерц раніше вже припускав, що США можуть відмовитися від передачі або розміщення Tomahawk через нестачу ракет.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також визнав, що Берлін уже понад рік очікує відповіді від Вашингтона щодо придбання ракетних систем Typhon, здатних запускати Tomahawk.

Ми досі чекаємо на відповідь. Але, чесно кажучи, враховуючи нинішній стан світу, я не маю великих надій,

– сказав Пісторіус.

Європейські чиновники наголошують, що рішення США ухвалюється на тлі активного переозброєння Росії. Російська армія вже тривалий час розгортає ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградській області між Польщею та Литвою. Крім того, Москва розмістила у Білорусі ракети середньої дальності "Орешник", які потенційно можуть уражати цілі практично по всій Європі.

Саме тому країни Центральної та Східної Європи розглядають далекобійні ракетні системи як один із ключових елементів стримування Кремля.

У разі остаточної відмови США від програми Німеччина буде змушена прискорити пошук альтернативних рішень. У Берліні вже обговорюють кілька варіантів:

закупівлю європейських ракетних систем;

спільне виробництво нових далекобійних озброєнь із союзниками;

розвиток власних програм високоточної зброї;

розширення використання ударних безпілотників.

Втім, німецькі військові експерти наголошують, що дрони не можуть повністю замінити крилаті ракети класу Tomahawk.

Чи означає це вихід США з НАТО?

Попри можливе скасування програми Tomahawk, про вихід США з НАТО наразі не йдеться. Вашингтон зберігає контроль над ключовими військовими посадами Альянсу та продовжує залишатися його головною військовою силою.

Однак останні рішення свідчать про зміну американської стратегії. США дедалі активніше концентруються на Індо-Тихоокеанському регіоні та очікують, що європейські союзники самостійно покриватимуть більшу частину потреб континентальної оборони.

Для Європи це означає необхідність значно швидше нарощувати власні військові спроможності, ніж планувалося ще кілька років тому.