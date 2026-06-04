Однак державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп особисто візьме участь у саміті, а Америка залишається відданою НАТО. Про це пише Reuters.

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Яку заяву зробив Рубіо?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, який пройде в Туреччині 7 – 8 липня. Таким чином у Вашингтоні спростували припущення про можливу відмову американського лідера від участі в ключовій зустрічі Альянсу.

За словами Рубіо, попри критику на адресу НАТО та незадоволення окремими союзниками, США продовжують розглядати себе як важливу частину Альянсу.

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Сполучені Штати як і раніше є членом НАТО, і ми будемо в Туреччині, щоб обговорити всі ці питання. Президент особисто візьме участь у наступній зустрічі глав держав НАТО,

– наголосив Рубіо.

Питання про присутність американського президента на саміті виникло через його неодноразові критичні висловлювання на адресу союзників по НАТО. Останніми місяцями Трамп публічно висловлював невдоволення позицією окремих країн Альянсу щодо конфлікту навколо Ірану.

Зокрема, американський президент вважав недостатньою підтримку з боку європейських партнерів під час військових операцій США та Ізраїлю на Близькому Сході. За словами Рубіо, одним із головних джерел роздратування Трампа стала відмова деяких союзників надавати американським військовим доступ до своїх баз або повітряного простору під час кризових ситуацій.

Кілька країн НАТО також не підтримали військову кампанію США проти Ірану та не долучилися до операцій із забезпечення безпеки судноплавства в районі Ормузької протоки.

У столицях союзників пояснювали таку позицію ризиком втягування у масштабний регіональний конфлікт із непередбачуваними наслідками. Крім того, багато європейських урядів наголошували на відсутності суспільної підтримки подібних військових операцій серед власного населення.

На цьому тлі Трамп неодноразово звинувачував союзників у надмірній залежності від американських гарантій безпеки. Раніше він навіть називав НАТО "паперовим тигром" та допускав можливість виходу США з Альянсу, якщо партнери не братимуть на себе більшу відповідальність за колективну безпеку.

Що відомо про майбутній саміт?

Марко Рубіо вважає, що майбутня зустріч лідерів країн-членів НАТО 7 – 8 липня матиме виняткове значення для майбутнього Альянсу. За його словами, під час саміту необхідно буде дати відповіді на низку принципових питань щодо взаємних зобов'язань союзників, розподілу безпекового навантаження та реагування на нові глобальні виклики.

Він також зауважив, що наступна зустріч НАТО в Туреччині "буде найважливішою зустріччю в історії НАТО, тому що тут є деякі речі, які потрібно прояснити та виправити".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше наголошував, що майбутній саміт може стати майданчиком для ухвалення рішень, які вплинуть на формування нової архітектури глобальної безпеки та подальший розвиток Північноатлантичного альянсу.