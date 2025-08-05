Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Одной из тем стала война России против Украины.

Финский лидер назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Стубба.

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Что сказал Стубб о войне в Украине?

Президент Финляндии рассказал, что вместе с Трампом они обсудили агрессивную войну России в Украине.

Он отметил, что дедлайн, установленный президентом США для прекращения огня, приближается. А также добавил, что Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня.

Кроме этого, лидеры обсудили вопрос о ледоколах, которые, как отметил Стубб, играют важную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества между союзниками.

По его словам, Финляндия построила 60 процентов всех ледоколов в мире и имеет возможность строить их надежно и быстро.

Напомним, что президент США установил России дедлайн по прекращению войны в Украине. На этот раз он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней для достижения соглашения. Если же это не сработает, Трамп угрожает ввести пошлины и другие меры против Кремля.