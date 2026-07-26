Такого еще не было с 2022 года: Стубб оценил позиции Украины в войне

Украина еще никогда с начала войны не была в такой сильной позиции. Чтобы сохранить это преимущество, необходима дальнейшая поддержка партнеров.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 26 июля.

Что Стубб сказал о позиции Украины в войне?

По словам Стубба, у него была хорошая беседа с украинским коллегой. Они обсудили ход боевых действий в стране.

Позиция Украины сейчас сильнее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. Для сохранения этого импульса критически важна дальнейшая поддержка партнеров,

– заявил финский лидер.

По итогам разговора с Зеленским Стубб подчеркнул, что Украина готова к миру.

Напомним, что в недавнем интервью американской блоггерке Лори Лумер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня .

По словам президента, Киев продолжает искать путь к завершению войны без новых человеческих потерь. Он подчеркнул, что если прекращение огня можно будет добиться уже завтра, то это лучше, чем воевать еще много лет и терять людей.

Кроме того, Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп стал больше доверять ему и лучше понимать позицию Украины.

К слову, в США тоже признали, что позиции Украины самые крепкие с начала вторжения России. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что украинцы еще менее готовы соглашаться на условия Кремля, которые предусматривали территориальные уступки. По мнению политика, если мир удастся достичь, то он состоится уже на новых условиях.