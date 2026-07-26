Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з Володимиром Зеленським 26 липня.

Що Стубб сказав про позицію України у війні?

За словами Стубба, він мав хорошу бесіду з українським колегою. Вони обговорили перебіг бойових дій в країні.

Позиція України зараз сильніша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни. Для збереження цього імпульсу критично важливою є подальша підтримка партнерів,

– заявив фінський лідер.

За підсумками розмови із Зеленським, Стубб підкреслив, що Україна готова до миру.

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Нагадаємо, що в нещодавньому інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню.

За словами президента, Київ продовжує шукати шлях до завершення війни без нових людських втрат. Він наголосив, що якщо припинення вогню можна буде досягти вже завтра, то це краще, ніж воювати ще багато років і втрачати людей.

Крім того, Зеленський сказав, що президент США Дональд Трамп почав більше довіряти йому та краще розуміти позицію України.

До слова, у США теж визнали, що позиції України найміцніші від початку вторгнення Росії. Так, держсекретар Марко Рубіо зауважив, що українці ще менш готові погоджуватися на умови Кремля, які передбачали територіальні поступки. На думку політика, якщо миру вдасться досягти, то він відбудеться вже на нових умовах.