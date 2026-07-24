Про це стало відомо з інтерв'ю президента американській блогерці Лорі Лумер.
Що сказав Зеленський про перемир'я та закінчення війни?
Зеленський зазначив, що Україна й далі шукає спосіб зупинити війну так, щоб не втрачати людей. На думку президента, будь-який реальний шанс на тишу на фронті вартий того, аби його розглядати без зволікань.
Якщо завтра ми зможемо досягти припинення вогню, це краще, ніж воювати 10-20 років заради перемоги та втрачати людей,
– наголосив український лідер.
Президент також зазначив, що лідер США Дональд Трамп правильно зрозумів позицію України та її бажання зупинити війну. Водночас Зеленський наголосив, що американський президент почав йому довіряти.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google