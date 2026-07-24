Про це стало відомо з інтерв'ю президента американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Зеленський про перемир'я та закінчення війни?

Зеленський зазначив, що Україна й далі шукає спосіб зупинити війну так, щоб не втрачати людей. На думку президента, будь-який реальний шанс на тишу на фронті вартий того, аби його розглядати без зволікань.

Якщо завтра ми зможемо досягти припинення вогню, це краще, ніж воювати 10-20 років заради перемоги та втрачати людей,

– наголосив український лідер.

Президент також зазначив, що лідер США Дональд Трамп правильно зрозумів позицію України та її бажання зупинити війну. Водночас Зеленський наголосив, що американський президент почав йому довіряти.