Россия продолжает прибегать к провокациям. Командование воздушных сил НАТО заявило 25 сентября о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Такие действия Венгрии демонстрируют приверженность Альянса к обеспечению безопасности стран Балтии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование воздушных сил НАТО.

Что известно об инциденте с российскими истребителями?

Отмечается, что российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

В командовании воздушных сил НАТО считают, что Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга.

Россия нарушает воздушное пространство европейских стран: коротко о главном