Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов возле Латвии
25 сентября, 21:08
Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов возле Латвии

Надежда Батюк
Основні тези
  • Два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских самолетов возле Латвии.
  • Российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 были перехвачены над Балтийским морем.

Россия продолжает прибегать к провокациям. Командование воздушных сил НАТО заявило 25 сентября о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Такие действия Венгрии демонстрируют приверженность Альянса к обеспечению безопасности стран Балтии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование воздушных сил НАТО.

Что известно об инциденте с российскими истребителями?

Отмечается, что российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

В командовании воздушных сил НАТО считают, что Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга.

Россия нарушает воздушное пространство европейских стран: коротко о главном

  • В 2025 году по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушениям воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова.

  • Заметим, что многие из вышеупомянутых нарушений произошли именно в течение сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции раскритиковал Россию, назвав действия страны "безрассудными".

  • В Альянсе сообщили, что решение о сбивании российских самолетов будут принимать в режиме реального времени, основываясь на развединформации об угрозе. Однако российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что сбитие российского самолета НАТО будут расценивать как начало войны.

  • Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что если сейчас не победить Россию в Украине, то следующей будет Польша, Германия. Для того, чтобы не было "следующей страны", – Владимира Путина надо остановить. Другой альтернативы нет.