Росія продовжує вдаватися до провокацій. Командування повітряних сил НАТО заявило 25 вересня про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.

Такі дії Угорщини демонструють прихильність Альянсу до гарантування безпеки країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування повітряних сил НАТО.

Що відомо про інцидент з російськими винищувачами?

Зазначається, що російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії. На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

У командуванні повітряних сил НАТО вважають, що Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту та гарантування безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу.

Росія порушує повітряний простір європейських країн: коротко про головне