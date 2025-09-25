Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків біля Латвії
- Два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських літаків біля Латвії.
- Російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 були перехоплені над Балтійським морем.
Росія продовжує вдаватися до провокацій. Командування повітряних сил НАТО заявило 25 вересня про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.
Такі дії Угорщини демонструють прихильність Альянсу до гарантування безпеки країн Балтії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування повітряних сил НАТО.
Що відомо про інцидент з російськими винищувачами?
Зазначається, що російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії. На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.
У командуванні повітряних сил НАТО вважають, що Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту та гарантування безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу.
Росія порушує повітряний простір європейських країн: коротко про головне
У 2025 році щонайменше 9 європейських країн зазнали порушення повітряного простору, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Молдова.
Зауважимо, що багато з вищезгаданих порушень сталися саме протягом вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції розкритикував Росію, назвавши дії країни "безрозсудними".
В Альянсі повідомили, що рішення про збиття російських літаків прийматимуть в режимі реального часу, базуючись на розвідінформації про загрозу. Однак російський посол у Франції Олексій Мєшков заявив, що збиття російського літака НАТО розцінюватимуть як початок війни.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу заявив, що якщо зараз не перемогти Росію в Україні, то наступною буде Польща, Німеччина. Для того, щоб не було "наступної країни", – Володимира Путіна треба зупинити. Іншої альтернативи немає.