Сторонники Асада из России финансируют восстание в Сирии, – Reuters

Сторонники свергнутого сирийского президента Башара аль-Асада, которые сбежали в Россию, пытаются разжечь восстание против действующей власти Сирии. В частности, они переводят миллионы долларов потенциальным бойцам.

Что известно о подготовке восстания?

По данным издания, бывшие соратники Башара аль-Асада, не принимают смену власти в отличие от самого экс-президента. Из России они активно финансируют формирование новых бойцов в Сирии и Ливане.

Речь идет о двух ближайших людях аль-Асада – генерал-майора Камаля Хассана и бизнесмена Рами Махлуфа. Они, как отмечается, стремятся сформировать ополчение из членов алавитской секты

Как пишет издание, эти деятели вместе со связанными группами, что тоже борются за власть, уже поддерживают более 50 тысяч бойцов, надеясь обеспечить себе их лояльность.

Преимуществом для Хассана и Махлуфа является доступ к сети из 14 подземных командных комнат. Их построили незадолго до падения режима аль-Асада. Существование помещений подтвердили сирийские офицеры и региональный губернатор.

Сообщается, что Хассан активно общается с командирами и советниками голосовыми сообщениями.

Махлуф, двоюродный брат бывшего президента Сирии, ранее финансировал режим через собственную бизнес-империю. После конфликта с семьей находился под домашним арестом. Теперь он позиционирует себя как потенциального "спасителя", который вернется к власти после после начала "апокалиптической финальной битвы".

Как противодействует действующая власть?

Действующая власть Сирии, как пишет издание, пытается противодействовать заговорщикам. Новое правительство привлекает Халеда аль-Ахмада, давнего сторонника аль-Асада и друга нового президента Ахмеда аль-Шараа. Ему поручили убеждать алавитских солдат и гражданских верить в действующую власть и их будущее с новой Сирией.

Reuters отмечает, что Хассан и Махлуф пока не ответили на запросы, а связаться с Башаром и Махером Асадами журналистам не удалось.

Однако расследование построено на интервью 48 человек, знакомых с планами повстанцев.

