Он отметил, что аль-Шараа ему "очень понравился". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о президенте Сирии?
Трамп отметил, что Ахмед аль-Шараа является очень сильным лидером и жестким человеком.
Мне он понравился, я с ним лажу. Он может сделать Сирию успешной. Говорят, что у него тяжелое прошлое, у него не было бы шансов, если бы не было тяжелого прошлого,
– сказал президент США.
Он также пообещал сделать все возможное, чтобы Сирия была успешной страной.
Что известно об отмене санкций против Сирии?
10 ноября, министерство финансов США сообщило, что временно ослабляет ограничения против Сирии. Действие части санкций, предусмотренных "Законом Цезаря" (закон о защите гражданских в Сирии, предусматривающий санкции против людей и структур, которые способствуют сирийскому режиму), приостановлено на 180 дней.
Отмечается, что приостановление санкций якобы будет способствовать экономическому восстановлению Сирии. США ожидают, что это улучшит благосостояние населения, в частности этнических и религиозных меньшинств, а также повлияет на борьбу с терроризмом.
Кроме этого, ранее сообщалось, что прошлый указ Трампа отменяет большинство санкций по Сирии, кроме тех, что связаны с Башаром Асадом, его окружением, наркоторговцами, использованием химического оружия, ИГИЛ и ее структур, а также иранскими прокси.