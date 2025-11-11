Он отметил, что аль-Шараа ему "очень понравился". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о президенте Сирии?

Трамп отметил, что Ахмед аль-Шараа является очень сильным лидером и жестким человеком.

Мне он понравился, я с ним лажу. Он может сделать Сирию успешной. Говорят, что у него тяжелое прошлое, у него не было бы шансов, если бы не было тяжелого прошлого,
– сказал президент США.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы Сирия была успешной страной.

Что известно об отмене санкций против Сирии?

  • 10 ноября, министерство финансов США сообщило, что временно ослабляет ограничения против Сирии. Действие части санкций, предусмотренных "Законом Цезаря" (закон о защите гражданских в Сирии, предусматривающий санкции против людей и структур, которые способствуют сирийскому режиму), приостановлено на 180 дней.

  • Отмечается, что приостановление санкций якобы будет способствовать экономическому восстановлению Сирии. США ожидают, что это улучшит благосостояние населения, в частности этнических и религиозных меньшинств, а также повлияет на борьбу с терроризмом.

  • Кроме этого, ранее сообщалось, что прошлый указ Трампа отменяет большинство санкций по Сирии, кроме тех, что связаны с Башаром Асадом, его окружением, наркоторговцами, использованием химического оружия, ИГИЛ и ее структур, а также иранскими прокси.