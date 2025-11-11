Він зазначив, що аль-Шараа йому "дуже сподобався". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також До Путіна уперше після повалення Асада приїхав президент Сирії: яка мета його ґречних заяв

Що сказав Трамп про президента Сирії?

Трамп зазначив, що Ахмед аль-Шараа є дуже сильним лідером та жорсткою людиною.

Мені він сподобався, я з ним ладнаю. Він може зробити Сирію успішною. Кажуть, що в нього важке минуле, у нього не було б шансів, якби не було важкого минулого,
– сказав президент США.

Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Сирія була успішною країною.

Що відомо про скасування санкцій проти Сирії?

  • 10 листопада, міністерство фінансів США повідомило, що тимчасово послаблює обмеження проти Сирії. Дія частини санкцій, передбачених "Законом Цезаря" (закон про захист цивільних у Сирії, що передбачає санкції проти людей та структур, які сприяють сирійському режиму), призупинена на 180 днів.

  • Зазначається, що призупинення санкцій нібито буде сприяти економічному відновленню Сирії. США очікують, що це покращить добробут населення, зокрема етнічних і релігійних меншин, а також вплине на боротьбу з тероризмом.

  • Окрім цього, раніше повідомлялось, що минулий указ Трампа скасовує більшість санкцій щодо Сирії, окрім тих, що пов'язані з Башаром Асадом, його оточенням, наркоторговцями, використанням хімічної зброї, ІДІЛ та її структур, а також іранськими проксі.