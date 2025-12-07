Прихильники Асада з Росії фінансують повстання в Сирії, – Reuters

Прихильники поваленого сирійського президента Башара аль-Асада, які втекли в Росію, намагаються розпалити повстання проти чинної влади Сирії. Зокрема, вони переказують мільйони доларів потенційним бійцям.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про підготовку повстання?

За даними видання, колишні соратники Башара аль-Асада, не приймають зміну влади на відміну від самого експрезидента. З Росії вони активно фінансують формування нових бійців у Сирії та Лівані.

Йдеться про двох найближчих людей аль-Асада – генерал-майора Камаля Хассана та бізнесмена Рамі Махлуфа. Вони, як зазначається, прагнуть сформувати ополчення з членів алавітської секти

Як пише видання, ці діячі разом із пов'язаними групами, що теж борються за владу, вже підтримують понад 50 тисяч бійців, сподіваючись забезпечити собі їхню лояльність.

Перевагою для Хассана і Махлуфа є доступ до мережі з 14 підземних командних кімнат. Їх збудували незадовго до падіння режиму аль-Асада. Існування помешкань підтвердили сирійські офіцери та регіональний губернатор.

Повідомляється, що Хассан активно спілкується з командирами та радниками голосовими повідомленнями.

Махлуф, двоюрідний брат колишнього президента Сирії, раніше фінансував режим через власну бізнес-імперію. Після конфлікту з родиною перебував під домашнім арештом. Тепер він позиціонує себе як потенційного "рятівника", який повернеться до влади після після початку "апокаліптичної фінальної битви".

Як протидіє чинна влада?

Чинна влада Сирії, як пише видання, намагається протидіяти змовникам. Новий уряд залучає Халеда аль-Ахмада, давнього прихильника аль-Асада та друга нового президента Ахмеда аль-Шараа. Йому доручили переконувати алавітських солдатів і цивільних вірити в чинну владу та їхнє майбутнє з новою Сирією.

Reuters зазначає, що Хассан і Махлуф наразі не відповіли на запити, а зв'язатися з Башаром та Махером Асадами журналістам не вдалося.

Проте розслідування побудоване на інтерв'ю 48 людей, знайомих із планами повстанців.

