Таиланд объявил военное положение в 8 районах вдоль границы с Камбоджей
- Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи.
- Исполняющий обязанности премьера Таиланда заявил, что армия имеет разрешение действовать немедленно в случае угрозы, и конфликт может перерасти в войну.
Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи. Бангкок предупредил: конфликт может перерасти в полномасштабную войну, если соседнее государство не прекратит провокации.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hindustan Times. Таиланд ввел военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов со стороны Камбоджи.
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Таиланд ввел военное положение в приграничных районах с Камбоджей
В Бангкоке уже предупредили: ситуация может перерасти в войну.
Таиланд официально объявил военное положение в семи районах провинции Чантабури и одном районе провинции Трат, граничащих с Камбоджей. Причина – эскалация вооруженного конфликта, во время которого стороны обменивались артиллерийскими ударами.
Командование пограничной обороны сообщило, что решение приняли из-за попыток Камбоджи прорваться на территорию Таиланда. Эти события развернулись на фоне дипломатического напряжения между двумя государствами из-за спорных пограничных территорий.
Что говорят в Бангкоке?
Исполняющий обязанности премьера Таиланда Фумтам Вечаячай заявил, что страна до сих пор пыталась решить конфликт мирным путем, однако теперь армия имеет разрешение действовать немедленно в случае угрозы.
Мы пытались идти на компромисс, поскольку мы соседи, но теперь дали указание военным действовать немедленно,
– подчеркнул Вечаячай.
В Таиланде не исключают, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.