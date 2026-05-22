Как война России против Украины может влиять на решение Китая по Тайваню

Тайвань всегда воспринимает российское вторжение в Украину как урок для себя. Тайваньцы очень внимательно следят за ситуацией, потому что не хотят пережить нечто подобное, хотя понимание, что это может произойти, есть.

Как военные операции России против Украины могут влиять на будущие решения Китая по Тайваню, рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу Колас Йотака, тайваньский политический деятель, журналистка и экс-спикер Офиса Президента и Кабинета Министров Тайваня, которая была одним из ключевых спикеров на Lviv Media Forum – 2026.

Как война в Украине может повлиять на Китай и Тайвань?

Йотака отметила, что война плохая для всех – для Путина, для Зеленского, для украинского народа.

И война была бы ужасной также для тайваньцев, для бизнесменов, учителей – для всех. Но мы готовимся к такой возможности, потому что Си Цзиньпин никогда не прекращал повторять, что Тайвань является частью Китая. Он говорит, что мы один народ, что мы все китайцы, что должны "вернуться на родину" под властью Си Цзиньпина. Но это абсолютно неправда,

– сказала она.

Политик считает, что Путин использует в отношении Украины тот же нарратив, что и Си в отношении Тайваня.

Китай считает Тайвань своей частью вместе с людьми, а Россия своей – Украину.

В то же время способность украинцев сопротивляться российской агрессии повлияла на расчеты Китая.

"Борьба за украинскую демократию – это та же борьба, с которой сталкивается Тайвань. Они глубоко связаны между собой, ведь мы знаем, что Россия и Китай сотрудничают. Поэтому нам нужно, чтобы Украина достигла успеха. И это должно четко осознавать каждое демократическое общество, не только Тайвань", – отметила Колас Йотака.

Она рассказала, что Си Цзиньпин в марте принял закон "О содействии этническому единству и прогрессу", который вступит в силу 1 июля. Он о том, что китайский народ должен быть "единым и сильным" вместе.

Согласно ему любой может обвинить другого человека в том, что он не считает Китай своей страной.

Например, если я скажу: "Нет, я не китаянка, я тайванка", – человек, который это услышит, может сообщить обо мне властям. Меня могут арестовать, посадить в тюрьму, сделать преступником – просто из-за моих мыслей и слов, а не из-за каких-то действий. Это очень страшно,

– отметила политик.

Напомним, что Китай не скрывает своих амбиций в отношении Тайваня даже при личных встречах. Например, недавно Си Цзиньпин впервые за десятилетие встретился с представительницей тайваньской оппозиции Чен Ливэнь. Во время разговора он отметил неизбежность "воссоединения" остова с материковым Китаем.