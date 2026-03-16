Такера Карлсона хотят осудить за госизмену: что стало причиной

ЦРУ якобы передало в Минюст США материалы для подготовки уголовного дела против Такера Карлсона. Причиной этого стало общение с официальными людьми в Иране до войны.

Об этом он рассказал на своей странице в X.

Что сказал Такер Карлсон в своем видеообращении?

Такер Карлсон заявил в своем видео, что ЦРУ готовит уголовный акт "на основе вероятного преступления" против него в Министерство юстиции.

На днях я узнал, что ЦРУ готовит против меня какие-то уголовные материалы – заявление о преступлении в Министерство юстиции на основании якобы совершенного мной преступления. Что это за преступление? Ну, разговоры с людьми в Иране до войны. Они прочитали мои сообщения,

– заявил журналист.

Он убежден, что ЦРУ следит за его личными переписками. Ведь правоохранителей заинтересовали его разговоры с официальными лицами в Иране, еще до войны

Такер Карлсон заявляет, что никогда не брал ни у кого денег и не является иностранным агентом.

Я также американец. Я могу разговаривать с кем угодно. У меня нет секретов, которые я мог бы разглашать. Поэтому, с юридической точки зрения, я считаю это дело абсурдным, и сомневаюсь, что оно вообще станет делом,

– заявил Карлсон.

По словам Такера, Министерство юстиции США якобы по инициативе ЦРУ готовит против него дело, обвиняя в работе в пользу иностранного государства (согласно закону FARA). В то же время журналист отметил, что его деятельность заключается в общении с разными людьми, чтобы лучше понять события в мире, и он не собирается прекращать эту работу.

Речь идет о Законе о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает лиц, ведущих политическую деятельность в интересах иностранных правительств или организаций, публично декларировать свою деятельность и источники финансирования. Нарушение этого закона может повлечь за собой серьезную уголовную ответственность.

