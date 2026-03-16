Такера Карлсона хотят осудить за госизмену: что стало причиной
- ЦРУ якобы передало в Минюст США материалы для подготовки уголовного дела против Такера Карлсона.
- Карлсон утверждает, что не является иностранным агентом и считает обвинения в нарушении закона FARA абсурдными.
ЦРУ якобы передало в Минюст США материалы для подготовки уголовного дела против Такера Карлсона. Причиной этого стало общение с официальными людьми в Иране до войны.
Об этом он рассказал на своей странице в X.
Смотрите также "Недостаточно умный": Трамп выгнал Такера Карлсона из MAGA за критику операции в Иране
Что сказал Такер Карлсон в своем видеообращении?
Такер Карлсон заявил в своем видео, что ЦРУ готовит уголовный акт "на основе вероятного преступления" против него в Министерство юстиции.
На днях я узнал, что ЦРУ готовит против меня какие-то уголовные материалы – заявление о преступлении в Министерство юстиции на основании якобы совершенного мной преступления. Что это за преступление? Ну, разговоры с людьми в Иране до войны. Они прочитали мои сообщения,
– заявил журналист.
Он убежден, что ЦРУ следит за его личными переписками. Ведь правоохранителей заинтересовали его разговоры с официальными лицами в Иране, еще до войны
Такер Карлсон заявляет, что никогда не брал ни у кого денег и не является иностранным агентом.
Я также американец. Я могу разговаривать с кем угодно. У меня нет секретов, которые я мог бы разглашать. Поэтому, с юридической точки зрения, я считаю это дело абсурдным, и сомневаюсь, что оно вообще станет делом,
– заявил Карлсон.
По словам Такера, Министерство юстиции США якобы по инициативе ЦРУ готовит против него дело, обвиняя в работе в пользу иностранного государства (согласно закону FARA). В то же время журналист отметил, что его деятельность заключается в общении с разными людьми, чтобы лучше понять события в мире, и он не собирается прекращать эту работу.
Речь идет о Законе о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает лиц, ведущих политическую деятельность в интересах иностранных правительств или организаций, публично декларировать свою деятельность и источники финансирования. Нарушение этого закона может повлечь за собой серьезную уголовную ответственность.
Что известно о скандальном журналисте Такере Карлсоне?
Такер Карлсон – американский журналист, политический комментатор и телеведущий, известен своими консервативными взглядами. Наибольшую известность он получил как ведущий политического шоу на телеканале Fox News, где часто критиковал политику демократов, иммиграционную политику и внешнюю политику США.
Он раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку Израиля, заявив, что американская помощь якобы втягивает США в войну и может определить президентство Трампа. В ответ американский лидер резко отреагировал в соцсети Truth Social, заявив, что Иран не может иметь ядерного оружия, и посоветовал Карлсону создать собственный телеканал, если тот хочет, чтобы его больше слышали.
Также он заявил, что США якобы "проиграли войну с Россией" и что Вашингтон вроде бы никогда на самом деле не беспокоился об Украине. Во время разговора с американским ведущим он утверждал, что войну против России якобы вели Пентагон, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление, а Украина была лишь "инструментом" в этом противостоянии.