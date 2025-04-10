Об этом он сказал во время разговора с американским ведущим Алексом Джонсоном, информирует 24 Канал.

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Такер Карлсон заявил, что США "проиграли" войну России

Карлсон высказался относительно войны с Россией. В частности, скандальный медийщик сказал, что США "проиграли войну" России.

Думаю, что политики в Вашингтоне до сих пор не поняли то, что мы только что проиграли войну с Россией. США вели эту войну – Пентагон, Госдеп, ЦРУ. Это никогда не касалось Украины,

– говорит Карлсон.

Подкастер считает, что Вашингтон никогда не беспокоился об Украине и "сотнях тысяч" погибших в войне с Россией украинцев.

"Мы просто уничтожили Украину. Никого это не волнует. Это была война против России, но мы проиграли. И я беспокоюсь, потому что никто не скажет это вслух, что мы переоцениваем наши силы", – заявил он.

Кроме этого, Карлсон назвал Соединенные Штаты высокомерными, поскольку страна "не может признать проигрыш в обычной войне" против России.

На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Когда читаю или вижу Такера Карлсона, всегда вспоминаю историю о том, как он хотел попасть в ЦРУ, но не прошел отбор из-за уровня IQ,

– написал Коваленко в своем телеграм-канале.

Заметим, что ранее Карлсон неоднократно распространял ложь и российскую пропаганду об Украине. В частности, в одном из интервью он заявил, что "Украина – источник зла и безумия".