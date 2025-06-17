Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Трамп ответил на критику от Карлсона

Такер Карлсон заявил, что заявил, что американская помощь Израилю якобы "втягивает США в войну".

То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа,

– добавил он.

Сам Дональд Трамп не оставил заявления Карлсона без внимания.

Кто-то, пожалуйста, объясните сумасшедшему Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия!

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Впоследствии американский лидер также заявил, что Карлсон может создать свой телеканал, если хочет, чтобы его услышали.

По словам журналистов, Карлсон последовательно выступает против любого привлечения США к конфликту на Ближнем Востоке. В то же время Дональд Трамп избегает четкого ответа на вопрос о дальнейшем участии США. В администрации заявляли, что удары Израиля по Ирану были односторонними, однако США помогли Израилю перехватить иранские ракеты в ответ.

Напомним, на Ближнем Востоке продолжается конфликт между Израилем и Ираном. На фоне этого Тегеран разрабатывает законопроект, который может предусматривать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.