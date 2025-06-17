Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Трамп відповів на критику від Карлсона

Такер Карлсон заявив, що заявив, що американська допомога Ізраїлю нібито "втягує США у війну".

Те, що відбудеться далі, визначить президентство Дональда Трампа,

– додав він.

Сам Дональд Трамп не залишив заяви Карлсона без уваги.

Хтось, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що Іран не може мати ядерної зброї!

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Згодом американський лідер також заявив, що Карлсон може створити свій телеканал, якщо хоче, щоб його почули.

За словами журналістів, Карлсон послідовно виступає проти будь-якого залучення США до конфлікту на Близькому Сході. Водночас Дональд Трамп уникає чіткої відповіді на питання про подальшу участь США. В адміністрації заявляли, що удари Ізраїлю по Ірану були односторонніми, однак США допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети у відповідь.

Нагадаємо, на Близькому Сході триває конфлікт між Ізраїлем та Іраном. На тлі цього Тегеран розробляє законопроєкт, який може передбачати вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.