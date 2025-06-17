Американські та європейські посадовці повідомили The Jerusalem Post, що Дональд Трамп зробить Ірану останню пропозицію. Вона може бути навіть дещо вигіднішою за попередню, яку адміністрація США передала Ірану приблизно півтора тижня тому, передає 24 Канал.

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Що задумав Трамп

У будь-якому разі ця пропозиція базуватиметься на повній забороні збагачення урану.

За даними ЗМІ, Іран звернувся до Оману та Катару з проханням виступити посередниками в перемовинах із адміністрацією Трампа – щоб зупинити ізраїльські удари й поновити переговори щодо ядерної програми.

У понеділок під час візиту до Канади Трамп підтвердив, що Іран звертався до США з наміром зупинити ізраїльські удари. "Схоже, Іран програє цю війну. Їм потрібно говорити, поки не пізно", – сказав він.

Усередині адміністрації США існують розбіжності щодо того, чи варто країні долучатися до ізраїльської наступальної операції. Центральне командування США вважає, що це правильно – але є й інші, зокрема й серед прихильників Трампа, які виступають проти участі. Останнє слово залишається за самим Трампом.

Колишній заступник міністра оборони США з питань Близького Сходу Ден Шапіро заявив Post, що Трамп готує військові активи, які дадуть йому можливість нанести удари по Ірану, зокрема по об'єкту у Фордо. За його оцінками, в регіон буде перекинуто й інші, непомітні активи.

Це не означає, що рішення про удар уже ухвалене. Але Трамп може використати загрозу як важіль, аби змусити Іран повернутись за стіл переговорів і піти на поступки, на які раніше не погоджувався – зокрема припинити збагачення урану на рівні, що дозволяє створення ядерної зброї,

– сказав Шапіро.