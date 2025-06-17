Американские и европейские чиновники сообщили The Jerusalem Post, что Дональд Трамп сделает Ирану последнее предложение. Оно может быть даже несколько выгоднее предыдущего, которое администрация США передала Ирану примерно полторы недели назад, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп досрочно покинул саммит G7, не встретившись с Зеленским

Что задумал Трамп

В любом случае это предложение будет базироваться на полном запрете обогащения урана.

По данным СМИ, Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредниками в переговорах с администрацией Трампа – чтобы остановить израильские удары и возобновить переговоры по ядерной программе.

В понедельник во время визита в Канаду Трамп подтвердил, что Иран обращался к США с намерением остановить израильские удары. "Похоже, Иран проигрывает эту войну. Им нужно говорить, пока не поздно", – сказал он.

Внутри администрации США существуют разногласия относительно того, стоит ли стране участвовать в израильской наступательной операции. Центральное командование США считает, что это правильно – но есть и другие, в том числе и среди сторонников Трампа, которые выступают против участия. Последнее слово остается за самим Трампом.

Бывший заместитель министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэн Шапиро заявил Post, что Трамп готовит военные активы, которые дадут ему возможность нанести удары по Ирану, в частности по объекту в Фордо. По его оценкам, в регион будут переброшены и другие, незаметные активы.

Это не означает, что решение об ударе уже принято. Но Трамп может использовать угрозу как рычаг, чтобы заставить Иран вернуться за стол переговоров и пойти на уступки, на которые ранее не соглашался – в частности прекратить обогащение урана на уровне, что позволяет создание ядерного оружия,

– сказал Шапиро.