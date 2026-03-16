Про це він розповів на своїй сторінці в X.

Дивіться також "Недостатньо розумний": Трамп вигнав Такера Карлсона з MAGA за критику операції в Ірані

Що сказав Такер Карлсон у своєму відеозверненні?

Такер Карлсон заявив у своєму відео, що ЦРУ готує кримінальний акт "на основі ймовірного злочину" проти нього до Міністерства юстиції.

Днями я дізнався, що ЦРУ готує проти мене якісь кримінальні матеріали – заяву про злочин до Міністерства юстиції на підставі нібито скоєного мною злочину. Що це за злочин? Ну, розмови з людьми в Ірані до війни. Вони прочитали мої повідомлення,

– заявив журналіст.

Він переконаний, що ЦРУ стежить за його особистими переписками. Адже правоохоронців зацікавили його розмови з офіційними особами в Ірані, ще до війни

Такер Карлсон заявляє, що ніколи не брав ні в кого грошей і не є іноземним агентом.

Я також американець. Я можу розмовляти з будь-ким. У мене немає секретів, які я міг би розголошувати. Тож, з юридичної точки зору, я вважаю цю справу абсурдною, і сумніваюся, що вона взагалі стане справою,

– заявив Карлсон.

За словами Такера, Міністерство юстиції США нібито за ініціативи ЦРУ готує проти нього справу, звинувачуючи у роботі на користь іноземної держави (згідно з законом FARA). Водночас журналіст наголосив, що його діяльність полягає у спілкуванні з різними людьми, щоб краще зрозуміти події у світі, і він не збирається припиняти цю роботу.

Йдеться про Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який зобов'язує осіб, що ведуть політичну діяльність в інтересах іноземних урядів або організацій, публічно декларувати свою діяльність і джерела фінансування. Порушення цього закону може тягнути за собою серйозну кримінальну відповідальність.

Що відомо про скандального журналіста Такера Карлсона?