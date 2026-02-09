США перехватили еще один танкер теневого флота России, который пытался сбежать
- Американские военные перехватили российский танкер Aquila II в Индийском океане, который перевозил российскую и венесуэльскую нефть.
- Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины, перехват состоялся без инцидентов.
Американские военные перехватили еще один танкер, который принадлежит к теневому флоту России –Aquila II. Соответствующая операция состоялась в Индийском океане.
Об этом сообщает Министерство обороны США. Согласно разведывательным данным захваченное судно перевозило российскую и венесуэльскую нефть.
Как США перехватили танкер Aquila II?
Согласно обнародованной информации, в ночь на понедельник, 9 февраля, военные США проверили судно Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Никаких инцидентов во время осмотра и остановки судна не произошло.
В официальном заявлении говорится, что Aquila II действовало вопреки объявленному президентом Дональдом Трампом карантина по санкционных судов в Карибском бассейне, и пыталось убежать. Судно отслеживали вплоть до Индийского океана.
Ни одно другое государство на планете не имеет возможности навязывать свою волю в любой среде. На суше, в воздухе или на море – наши Вооруженные силы найдут вас и обеспечат справедливость. У вас закончится топливо значительно раньше, чем вы сможете убежать от нас,
– отметили в министерстве.
Операция США в Индийском океане: смотрите видео
Отметим, что по данным украинского портала War&Sanctions, судно Aquila II перевозило нефть Венесуэлы и России. Этот танкер, как известно, находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Украины.
Что известно о предыдущих перехватах?
Напомним, в начале января США захватили в начале января США захватили 2 нефтяных танкера Marinera (Bella I) и Sophia, которые связаны с Венесуэлой, и занимались перевозкой подсанкционной нефти. Одно из них даже шло под флагом России.
Вскоре после этого задержали танкер Olina в Карибском бассейне. Судно вышло из Китая и принадлежит теневому флоту России. По данным базы Equasis, он ошибочно ходил под флагом Восточного Тимора.
Впоследствии американские военные задержали нефтяной танкер Sagitta, которое активно использовали для вывоза российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского моря и Тихоокеанского региона.