Про це повідомляє Міністерство оборони США. Згідно з розвідувальними даними захоплене судно перевозило російську та венесуельську нафту.
Дивіться також Без цього росіяни не зможуть виготовляти ракети та дрони: Україна ввела нові обмеження
Як США перехопили танкер Aquila II?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у ніч на понеділок, 9 лютого, військові США перевірили судно Aquila II в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Жодних інцидентів під час огляду та зупинки судна не сталося.
В офіційній заяві йдеться, що Aquila II діяло всупереч оголошеному президентом Дональдом Трампом карантину щодо санкційних суден у Карибському басейні, і намагалося втекти. Судно відстежували аж до Індійського океану.
Жодна інша держава на планеті не має спроможності нав’язувати свою волю в будь-якому середовищі. На суші, в повітрі чи на морі – наші Збройні сили знайдуть вас і забезпечать справедливість. У вас закінчиться пальне значно раніше, ніж ви зможете втекти від нас,
– наголосили у міністерстві.
Операція США в Індійському океані: дивіться відео
Зазначимо, що за даними українського порталу War&Sanctions, судно Aquila II перевозило нафту Венесуели та Росії. Цей танкер, як відомо, перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.
Що відомо про попередні перехоплення?
Нагадаємо, на початку січня США захопили 2 нафтових танкери Marinera (Bella I) та Sophia, які пов'язані з Венесуелою, і займалися перевезенням підсанкційної нафти. Одне з них навіть ішло під прапором Росії.
Незадовго після цього затримали танкер Olina у Карибському басейні. Судно вийшло з Китаю і належить тіньовому флоту Росії. За даними бази Equasis, він помилково ходив під прапором Східного Тимору.
Згодом американські військові затримали нафтовий танкер Sagitta, яке активно використовували для вивезення російської нафти та нафтопродуктів із портів Балтійського моря й Тихоокеанського регіону.