Атаковал "неизвестный объект": греческий танкер подвергся удару вблизи Новороссийска

Танкер Maran Homer, принадлежащий греческой компании, сообщил об атаке неизвестного объекта в Черном море. Инцидент произошел недалеко от порта Новороссийск, когда судно ожидало разрешения зайти в нефтяной терминал.

Пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет CNN Greece и Reuters.

Что известно об атаке на греческий танкер?

Греческий танкер Maran Homer заявил об атаке в Черном море утром 14 марта. Инцидент произошел примерно в 14 морских милях от российского порта Новороссийск, за пределами территориальных вод России.

Как сообщили в компании Maran Tankers Management Inc., судно атаковал неизвестный объект в момент, когда оно дрейфовало, ожидая разрешения зайти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для загрузки нефти.

По словам представителей компании, повреждения оказались незначительными – пострадала только палуба и часть оборудования. Экипаж из 24 моряков, среди которых 10 граждан Греции, не пострадал. На момент инцидента танкер был без груза, поэтому утечки нефти или загрязнения моря не произошло.

Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что с экипажем поддерживают постоянную связь, а об инциденте уже проинформировали руководство страны.

Что известно о других чрезвычайных происшествиях с судами, которые перевозят нефть и газ?