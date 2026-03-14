Атаковал "неизвестный объект": греческий танкер подвергся удару вблизи Новороссийска
- Греческий танкер MARAN HOMER подвергся атаке неизвестного объекта в Черном море возле порта Новороссийск.
- Судно получило незначительные повреждения, но экипаж из 24 моряков не пострадал, утечки нефти не произошло.
Танкер Maran Homer, принадлежащий греческой компании, сообщил об атаке неизвестного объекта в Черном море. Инцидент произошел недалеко от порта Новороссийск, когда судно ожидало разрешения зайти в нефтяной терминал.
Пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет CNN Greece и Reuters.
Что известно об атаке на греческий танкер?
Греческий танкер Maran Homer заявил об атаке в Черном море утром 14 марта. Инцидент произошел примерно в 14 морских милях от российского порта Новороссийск, за пределами территориальных вод России.
Как сообщили в компании Maran Tankers Management Inc., судно атаковал неизвестный объект в момент, когда оно дрейфовало, ожидая разрешения зайти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для загрузки нефти.
По словам представителей компании, повреждения оказались незначительными – пострадала только палуба и часть оборудования. Экипаж из 24 моряков, среди которых 10 граждан Греции, не пострадал. На момент инцидента танкер был без груза, поэтому утечки нефти или загрязнения моря не произошло.
Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что с экипажем поддерживают постоянную связь, а об инциденте уже проинформировали руководство страны.
Что известно о других чрезвычайных происшествиях с судами, которые перевозят нефть и газ?
Газовоз страны-агрессора Arctic Metagaz дрейфует вблизи Италии и продолжает представлять опасность для других судов. Танкер получил серьезные повреждения после взрывов несколько дней назад, которые привели к эвакуации всего экипажа.
В Персидском заливе зафиксирована новая атака на суда, пострадали танкеры "Safesea Vishnu" под флагом Маршалловых островов и "Zefyros" под флагом Мальты. Инциденты вызвали закрытие нефтяных терминалов.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждает, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти из-за конфликта с Ираном и нападения на танкеры. Это может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель.