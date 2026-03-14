Постраждалих внаслідок атаки немає. Про це пише CNN Greece та Reuters.

Що відомо про атаку на грецький танкер?

Грецький танкер Maran Homer заявив про атаку в Чорному морі вранці 14 березня. Інцидент стався приблизно за 14 морських миль від російського порту Новоросійськ, за межами територіальних вод Росії.

Як повідомили у компанії Maran Tankers Management Inc., судно атакував невідомий об'єкт у момент, коли воно дрейфувало, очікуючи дозволу зайти до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму для завантаження нафти.

За словами представників компанії, пошкодження виявилися незначними – постраждала лише палуба та частина обладнання. Екіпаж із 24 моряків, серед яких 10 громадян Греції, не постраждав. На момент інциденту танкер був без вантажу, тому витоку нафти чи забруднення моря не сталося.

Міністр судноплавства та острівної політики Греції Васіліс Кікіліас заявив, що з екіпажем підтримують постійний зв'язок, а про інцидент уже поінформували керівництво країни.

