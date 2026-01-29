США передают захваченный танкер Sophia обратно Венесуэле, – Reuters

США уже несколько месяцев проводят усилия по захвату нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, осуществив 7 арестов с конца 2025 года. Одно из судов, задержанное в январе, Штаты передают обратно венесуэльской стороне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Что известно о передаче танкера Венесуэле?

Американские чиновники анонимно сообщили, судно, которое передается венесуэльским властям, – это танкер Sophia под флагом Панамы.

Они не объяснили, почему его возвращают. И, есть ли на борту нефть, также неизвестно.

К слову, Госсек США Марко Рубио утверждал, что есть определенный прогресс по Венесуэле. Он отмечал, что США не планируют дальнейшего применения силы и "открывают новую вкладку".

Напомним, что 7 января этот танкер перевозил нефть, когда ее перехватила Береговая охрана и военные силы США. Отмечалось, что он находился под санкциями и принадлежал к теневому флоту.

Наряду с большинством танкеров, находящихся под западными санкциями или являющихся частью так называемого теневого флота, много конфискованных танкеров, связанных с Венесуэлой, были построены более 20 лет назад и представляют опасность для судоходства, поскольку им не хватает сертификатов безопасности и надлежащего страхования, говорят эксперты. Это означает, что в случае столкновения или разлива нефти, установление страховых претензий или ответственности очень сложное или невозможное,

– также отмечает Reuters, ссылаясь на источники в области судоходства и страхования.

Известно, что дубайская компания GMS подала заявку на получение лицензии США на покупку и утилизацию судов, конфискованных правительством США, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.

Захват танкеров Штатами: последние инциденты