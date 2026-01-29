Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Что известно о передаче танкера Венесуэле?
Американские чиновники анонимно сообщили, судно, которое передается венесуэльским властям, – это танкер Sophia под флагом Панамы.
Они не объяснили, почему его возвращают. И, есть ли на борту нефть, также неизвестно.
К слову, Госсек США Марко Рубио утверждал, что есть определенный прогресс по Венесуэле. Он отмечал, что США не планируют дальнейшего применения силы и "открывают новую вкладку".
Напомним, что 7 января этот танкер перевозил нефть, когда ее перехватила Береговая охрана и военные силы США. Отмечалось, что он находился под санкциями и принадлежал к теневому флоту.
Наряду с большинством танкеров, находящихся под западными санкциями или являющихся частью так называемого теневого флота, много конфискованных танкеров, связанных с Венесуэлой, были построены более 20 лет назад и представляют опасность для судоходства, поскольку им не хватает сертификатов безопасности и надлежащего страхования, говорят эксперты. Это означает, что в случае столкновения или разлива нефти, установление страховых претензий или ответственности очень сложное или невозможное,
– также отмечает Reuters, ссылаясь на источники в области судоходства и страхования.
Известно, что дубайская компания GMS подала заявку на получение лицензии США на покупку и утилизацию судов, конфискованных правительством США, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.
Захват танкеров Штатами: последние инциденты
7 января США провели операцию по захвату 2 нефтяных танкеров – Marinera (Bella I) и Sophia. Одно из них шло под флагом России после чего оттуда начали раздаваться угрозы. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предлагал "потопить несколько катеров", принадлежащих США, а российский депутат Андрей Гурулев призвал топить корабли в Одессе и бить "Арешником" по Европе.
10 января США задержали еще один нефтяной танкер Olina. Он тоже принадлежал к теневому флоту и занимался перевозкой российской нефти с нарушением санкций.
А 21 января в Карибском море Штаты задержали танкер Sagitta. Этот танкер шел под флагом Гайаны и тоже перевозил российскую нефть.
Интересно, что не только США задерживают танкеры теневого флота. Подобные случаи также были во Франции, Германии и Италии.