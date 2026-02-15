"Мы найдем вас везде": США задержали танкер Veronica III, который перевозил иранскую нефть
- США задержали подсанкционный танкер Veronica III, который перевозил иранскую нефть, в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования.
- Американские военные отслеживали маршрут судна из Карибского бассейна в Индийский океан и действовали в международных водах.
Минобороны США сообщило о задержании очередного подсанкционного танкера Veronica III, перевозившего иранскую нефть. Судно остановили в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования США после отслеживания его маршрута из Карибского бассейна в Индийский океан.
США проводит настоящую охоту на "теневой флот", Об этом говорится в сообщении Пентагона в соцсети X.
Что известно о задержании танкера?
Министерство обороны США сообщило о задержании подсанкционного танкера Veronica III, который вовлечен в транспортировку иранской нефти.
По данным ведомства, судно остановили в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования США (INDOPACOM). Американские военные отслеживали маршрут танкера из Карибского бассейна в Индийский океан и действовали в международных водах.
В Пентагоне отметили, что "международные воды – это не убежище" и пообещали, что США будут восстанавливать правосудие независимо от способа перемещения судов: по суше, воздуху или по морю.
Задержание подсанкционного судна: смотрите видео
Что известно о задержании других танкеров "теневого флота"?
Французские ВМС в январе 2026 года задержали нефтяной танкер из России в Средиземном море, подпадающий под международные санкции. Президент Эммануэль Макрон отметил, что судно ходило под фальшивым флагом, однако впоследствии стало известно, что танкер освободили.
Еще раньше США задержали нефтяной танкер Olina, который принадлежит теневому флоту России, в Карибском бассейне. Танкер использовался для перевозки российской нефти с нарушением санкций, и на него наложены ограничения со стороны нескольких стран, в частности США, ЕС и Великобритании.
В начале года США захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia, которые были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти. Операции по задержанию танкеров проводились в Северной Атлантике и Карибском море. Танкер Marinera длительное время пытался избежать ареста, меняя флаг и название.