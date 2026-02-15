"Мы найдем вас везде": США задержали танкер Veronica III, который перевозил иранскую нефть

Минобороны США сообщило о задержании очередного подсанкционного танкера Veronica III, перевозившего иранскую нефть. Судно остановили в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования США после отслеживания его маршрута из Карибского бассейна в Индийский океан.

США проводит настоящую охоту на "теневой флот", Об этом говорится в сообщении Пентагона в соцсети X.

Смотрите также Украина ввела санкции против 91 судна российского теневого флота

Что известно о задержании танкера?

Министерство обороны США сообщило о задержании подсанкционного танкера Veronica III, который вовлечен в транспортировку иранской нефти.

По данным ведомства, судно остановили в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования США (INDOPACOM). Американские военные отслеживали маршрут танкера из Карибского бассейна в Индийский океан и действовали в международных водах.

В Пентагоне отметили, что "международные воды – это не убежище" и пообещали, что США будут восстанавливать правосудие независимо от способа перемещения судов: по суше, воздуху или по морю.

Задержание подсанкционного судна: смотрите видео

Что известно о задержании других танкеров "теневого флота"?