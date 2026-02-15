США проводить справжнє "полювання" на "тіньовий флот", Про це йдеться у повідомленні Пентагону у соцмережі X.
Що відомо про затримання танкера?
Міністерство оборони США повідомило про затримання підсанкційного танкера Veronica III, який залучений до транспортування іранської нафти.
За даними відомства, судно зупинили у зоні відповідальності Індійсько-тихоокеанське командування США (INDOPACOM). Американські військові відстежували маршрут танкера з Карибського басейну до Індійського океану і діяли у міжнародних водах.
У Пентагоні наголосили, що "міжнародні води – це не притулок" і пообіцяли, що США відновлюватимуть правосуддя незалежно від способу переміщення суден: сушею, повітрям чи морем.
Затримання підсанкційного судна: дивіться відео
Що відомо про затримання інших танкерів "тіньового флоту"?
Французькі ВМС у січні 2026 року затримали нафтовий танкер з Росії у Середземному морі, що підпадає під міжнародні санкції. Президент Еммануель Макрон зазначив, що судно ходило під фальшивим прапором, проте згодом стало відомо, що танкер звільнили.
Ще раніше США затримали нафтовий танкер Olina, який належить тіньовому флоту Росії, в Карибському басейні. Танкер використовувався для перевезення російської нафти з порушенням санкцій, і на нього накладено обмеження з боку декількох країн, зокрема США, ЄС і Великобританії.
На початку року США захопили два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia, які були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти. Операції із затримання танкерів проводилися у Північній Атлантиці та Карибському морі. Танкер Marinera тривалий час намагався уникнути арешту, змінюючи прапор та назву.