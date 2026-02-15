США проводит настоящую охоту на "теневой флот", Об этом говорится в сообщении Пентагона в соцсети X.

Что известно о задержании танкера?

Министерство обороны США сообщило о задержании подсанкционного танкера Veronica III, который вовлечен в транспортировку иранской нефти.

По данным ведомства, судно остановили в зоне ответственности Индийско-тихоокеанского командования США (INDOPACOM). Американские военные отслеживали маршрут танкера из Карибского бассейна в Индийский океан и действовали в международных водах.

В Пентагоне отметили, что "международные воды – это не убежище" и пообещали, что США будут восстанавливать правосудие независимо от способа перемещения судов: по суше, воздуху или по морю.

Что известно о задержании других танкеров "теневого флота"?

  • Французские ВМС в январе 2026 года задержали нефтяной танкер из России в Средиземном море, подпадающий под международные санкции. Президент Эммануэль Макрон отметил, что судно ходило под фальшивым флагом, однако впоследствии стало известно, что танкер освободили.

  • Еще раньше США задержали нефтяной танкер Olina, который принадлежит теневому флоту России, в Карибском бассейне. Танкер использовался для перевозки российской нефти с нарушением санкций, и на него наложены ограничения со стороны нескольких стран, в частности США, ЕС и Великобритании.

  • В начале года США захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia, которые были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти. Операции по задержанию танкеров проводились в Северной Атлантике и Карибском море. Танкер Marinera длительное время пытался избежать ареста, меняя флаг и название.