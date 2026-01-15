США захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой
- США захватили нефтяной танкер "Вероника", действовавший вопреки введенным ограничениям.
- Это уже шестой танкер, связанный с Венесуэлой, который задержали американские силы.
ВМС США вместе с Береговой охраной и департаментами безопасности и юстиции США провели новую морскую операцию, захватив уже шестой нефтяной танкер "Вероника", связанный с Венесуэлой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Южное командование ВС США и The Wall Street Journal.
Что известно о новой операции США?
Отмечается, что американские силы 15 января задержали танкер "Вероника", который, согласно заявлению командования, действовал вопреки установленным Вашингтоном ограничениям в Карибском море.
Единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу – это нефть, которая экспортируется надлежащим и законным образом. В координации с межведомственными партнерами Департамент войны будет защищать нашу Родину, прекращая противоправную деятельность и восстанавливая безопасность в Западном полушарии,
– говорится в публикации.
Кадры американской операции: смотрите видео
По данным СМИ, это уже шестой нефтяной танкер, который удалось остановить военным США. Они высадились на судно и взяли его под контроль. Предыдущий танкер задержали на прошлой неделе.
Что этому предшествовало?
В прошлый раз США провели операцию по задержанию нефтяного танкера Olina в Карибском бассейне 8 января. Судно тогда вышло из Китая и принадлежит теневому флоту России.
До этого Соединенные Штаты захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia, которые были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.
В целом США инициировали судебные ордера на арест еще десятков танкеров (около 60 судов).