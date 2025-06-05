Суд запретил, суд отменил: в каком сейчас состоянии тарифная политика Трампа

В США состоялось несколько судебных разбирательств относительно пошлин, введенных Дональдом Трампом. Торговый суд приостановил их действие, признав это превышением полномочий президента. Однако апелляционный суд временно отменил это решение. Окончательное судебное решение по делу пока не принято.

Директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала рассказал, что в США действуют специфические судебные процедуры в сфере торговли и экономики. Крупные корпорации, а также те, поддерживающие президента Дональда Трампа, участвовали в судебных процессах, чтобы добиться отмены введенных тарифов.

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Действуют ли пошлины Трампа сейчас

Закон, на который опирался Трамп для введения тарифов, предусмотрен только для чрезвычайных обстоятельств – в частности, во время войны или других кризисных ситуаций. В Конституции США четко указано, что установление тарифов – это общая компетенция Палаты представителей и Сената, то есть Конгресса.

Двое судей в разных судебных процессах временно признали эти тарифы неконституционными. Мы еще ожидаем решения апелляционного суда. Трамп действительно хочет, чтобы дело рассмотрел Верховный суд,

– отметил Андрей Добрянский.

Он пояснил, что подобная ситуация уже возникала во время первой каденции Трампа, когда судьи неоднократно выносили решения не в его пользу. Это связано с тем, что его действия часто выходили за пределы законодательства. В то же время, Трамп одержал и немало побед в Верховном суде.

"Мне об этом прямо говорили профессора, которые преподают конституционное право в США. Как во время первой каденции Трампа, так и в первые месяцы новой администрации – мы видим, как меняется само понимание Конституции США", – добавил Добрянский.

Важно! Федеральный суд по международной торговле отменил пошлины на импорт, введенные Дональдом Трампом. Однако вскоре апелляционный суд приостановил действие этого решения, а это означает, что пошлины пока остаются в силе. Однако это еще не окончательное судебное решение.

Добрянский также отметил, что даже когда судья или апелляционная инстанция временно блокирует решение Трампа, он ждет рассмотрения в Верховном суде – и обычно получает там больше побед, чем поражений.