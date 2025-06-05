Директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала рассказал, что в США действуют специфические судебные процедуры в сфере торговли и экономики. Крупные корпорации, а также те, поддерживающие президента Дональда Трампа, участвовали в судебных процессах, чтобы добиться отмены введенных тарифов.

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Действуют ли пошлины Трампа сейчас

Закон, на который опирался Трамп для введения тарифов, предусмотрен только для чрезвычайных обстоятельств – в частности, во время войны или других кризисных ситуаций. В Конституции США четко указано, что установление тарифов – это общая компетенция Палаты представителей и Сената, то есть Конгресса.

Двое судей в разных судебных процессах временно признали эти тарифы неконституционными. Мы еще ожидаем решения апелляционного суда. Трамп действительно хочет, чтобы дело рассмотрел Верховный суд,

– отметил Андрей Добрянский.

Он пояснил, что подобная ситуация уже возникала во время первой каденции Трампа, когда судьи неоднократно выносили решения не в его пользу. Это связано с тем, что его действия часто выходили за пределы законодательства. В то же время, Трамп одержал и немало побед в Верховном суде.

"Мне об этом прямо говорили профессора, которые преподают конституционное право в США. Как во время первой каденции Трампа, так и в первые месяцы новой администрации – мы видим, как меняется само понимание Конституции США", – добавил Добрянский.

Важно! Федеральный суд по международной торговле отменил пошлины на импорт, введенные Дональдом Трампом. Однако вскоре апелляционный суд приостановил действие этого решения, а это означает, что пошлины пока остаются в силе. Однако это еще не окончательное судебное решение.

Добрянский также отметил, что даже когда судья или апелляционная инстанция временно блокирует решение Трампа, он ждет рассмотрения в Верховном суде – и обычно получает там больше побед, чем поражений.