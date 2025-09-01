Торговый советник американского президента Питер Наварро предупредил о "конце США", если Верховный суд отменит масштабные тарифы, введенные Трампом. Такое заявление он сделал после решения федерального апелляционного суда, которое 29 августа поддержал нижестоящий суд.

Судьи постановили, что эти тарифы не соответствуют закону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News, где Наварро выступил в воскресенье, 31 августа.

Почему отмена тарифов грозит США?

Трамп уже намекнул на апелляцию в Верховный суд. Да и его администрация, давя на суд и общество, настаивает на том, что на кону стоит будущее торговой политики США.

Наварро заявил, что пошлины были наложены из-за необходимости противодействовать "чрезвычайным ситуациям". Он напомнил о потоке фентанила из-за рубежа и торговом дефиците.

Советник Трампа отметил, если эти угрозы исчезнут, то и тарифы могут быстро отменить.

Наварро также объяснил, что сейчас отмена тарифов может уничтожить значительную часть доходов федерального бюджета. Только в августе эта сумма достигла примерно 31 миллиард – более 8% всех месячных наличных поступлений в Казначейство США.

Если же суд тарифы таки отменит, то, по подсчетам аналитиков, до 2034 финансового года поступления от пошлин могут уменьшиться на 2 триллиона долларов, а это 71%.

Тарифы Трампа: последние новости