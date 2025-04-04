Большой блеф: какого развития событий может ждать Трамп в таможенной войне

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары практически из всех стран мира. Президент США назвал это "днем освобождения" и пообещал американцам невероятное экономическое процветание.

Американский лидер давно выработал свою манеру политического поведения. Как рассказал 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, сначала он задабривает оппонентов, а если это не срабатывает, то переходит к угрозам.

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Почему пошлины Трампа могут быть большим блефом

С Россией Трамп сразу начал с тактики задабривания, зато с Украиной – с угроз. Похожую схему можем увидеть и в новых пошлинах США.

На мой взгляд, это всемирный блеф, потому что у него все так работает. Здесь так же как с Россией и Украиной, но в масштабах всего мира,

– подчеркнул политический эксперт.

Вероятно, Трамп ожидает, что после такого решения весь мир пойдет ему на встречу, захочет сотрудничать. Но кое-кто наоборот введет встречные тарифы, что очень сильно ударит по экономике США и может привести ее к рецессии.

Если все-таки этот блеф сработает, то страны, которые не соразмерно вводили пошлины в отношении товаров из Америки, действительно могут их снизить. Частично это принесет экономические выгоды, но точно не в больших масштабах.

В Европейском Союзе уже заявили, что хотят договариваться. Там подчеркнули, что такая политика невыгодна никому. Если Трамп не уступит, то ЕС готов вводить тарифы в ответ. Поэтому никакой логики в действиях президента США нет, он лишь хотел, чтобы другие страны начали с ним договариваться.

Повлияют ли пошлины на отношения с Россией

Можно предположить, что в нынешней ситуации Трамп хочет нажать на Евросоюз, например, для того, чтобы они сняли санкции с России. Тогда он сможет договориться с Владимиром Путиным. Но вряд ли это была первоочередная причина введения пошлин.

Цифры, которые привел Трамп в известной таблице, очень сомнительны. Некоторые страны уже заявили, что таких пошлин не существует. Это лишь подтверждает, что глава США просто хочет политически надавить на определенных лидеров, чтобы они пошли ему навстречу, начали больше инвестировать,

– сказал Андрей Городницкий.

Например, какой-то производитель из Германии сейчас скажет, что готов инвестировать в завод в Техасе. Трампу важно даже формально показать, что якобы открываются новые возможности. Настоящих релокаций может и не произойти, но важно озвучить даже популистские заявления, чтобы получить одобрение американцев.

Скорее всего, другие страны наоборот будут выводить свои инвестиции и перебрасывать их в другие страны. Они могут создавать рабочие города там, где есть дешевая рабочая сила, где все проще организовать,

– отметил Андрей Городницкий.

Мышление Трампа в этом смысле довольно примитивное. Он решил просто напугать мир и надеется, что достигнет результата. Теперь он попытается с каждой новой инвестицией приобретать себе политический рейтинг и убеждать людей, что это стало возможным благодаря его решениям.

Напомним, под широкомасштабные пошлины Трампа попала и Украина. Для нас тарифная ставка составляет 10%. В министерстве экономики отметили, что это сложно, но не критично. Больше всего пошлины ударят по малым производителям, над смягчением условий для них уже работают.