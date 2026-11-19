В четверг, 19 ноября, Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. После этого он позвонил европейским лидерам и подверг их критике.

Причиной стала Украина. Об этом сообщает Politico.

Что известно о звонке?

В четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне проходил второй день саммита АТЭС. В ходе него Дональд Трамп встречался с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

В тот же день в Берлине проходило заседание "Коалиции желающих". На нем десятки политиков собрались, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

Президент США позвонил на встречу европейских союзников. Об этом сообщает издание со ссылкой на четырех европейских чиновников.

Глава Белого дома раскритиковал Европу за дальнейшие расходы на военную помощь Киеву. Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на мирные переговоры по Украине. Во время разговора Трамп решительно выразил свой скептицизм по поводу дальнейшей миллиардной помощи Украине этой Коалицией желающих. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине заявил, что российский диктатор не желает мира. Президент Украины подчеркнул, что за последний год глава Кремля отклонил все предложения по деэскалации.