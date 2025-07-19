Британия и еще 2 страны создают новый мощный истребитель для атак по России, – The Telegraph

Великобритания ведет работу над созданием сверхзвукового малозаметного самолета, который получил название Tempest, при участии Италии и Японии. Воздушный борт могут ввести в эксплуатацию до 2035 года.

Он будет предназначен для дальних перелетов, перевозки большого груза, и вероятно, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о британском истребителе?

The Telegraph пишет, что благодаря большим размерам борт будет иметь большие топливные баки, что в свою очередь свидетельствует о большей дальности полета и полезной нагрузке взрывных боеголовок. Также это позволит размещать оружие внутри.

В то же время Tempest будет оснащаться технологиями для взаимодействия с другими самолетами, дронами, наземными силами и спутниками, что указывает на его назначение для дальних миссий в глубь вражеской территории без связи с базой.

По мнению экспертов, в случае начала войны между НАТО и Россией, вышеупомянутый самолет сможет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно к месту базирования.

Кроме того, большая дальность позволит японским пилотам наносить удары вглубь Китая в случае конфликта, а сам Tempest сможет пересечь Атлантику без дозаправки – чего еще не достигал ни один истребитель Королевских ВВС.

Вы можете сделать свой самолет настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять с помощью танкера, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот танкер,

– говорит военный аналитик Фрэнсис Туса

Специалист добавляет, что в случае войны с Россией Tempest в первую неделю, вероятно, будет атаковать ПВО и авиабазы, а в дальнейшем – уничтожать истребители или поддерживать войска с воздуха, неся арсенал, вдвое больше F-35.

Встроенная технология позволит Tempest выполнять функции бортового узла связи, даже если связь с базами будет нарушена. Он может служить центральной точкой связи, координируя БпЛА, ракеты, наземные силы и спутники.